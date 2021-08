auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Whatsapp teilen

auf E-Mail teilen

Am 25. Juni 2009 wurde Michael Jackson für Tod erklärt. Unverändert ist der Hype um seine Person immer noch riesig. Was ist rund um den „King of Pop“ los? Wie geht es den Kindern? Und was verdienen die Jacksons immer noch an ihm?