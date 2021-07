Auch für die Produktion seines neuen Albums hat Herbert Grönemeyer wieder mit Alex Silva als Co-Produzent zusammengearbeitet. Das Ergebnis: 12 vielfältig arrangierte Songs, die ins Ohr gehen.

Mit der grandiosen CD „Mensch“ hat Herbert Grönemeyer die Erwartungshaltung an den Nachfolger sehr hoch geschraubt. Doch schon die vorab erschienene erste Single „Lied 1 – Stück vom Himmel“ ließ erkennen, dass der Superstar nicht nachlässt. Mit dem ersten Titel auf der CD „12“ gelang eine kraftvolle Hymne mit politischer Botschaft: „Die Welt ist nur noch gemeinsam zu retten. Alles was passiert, ist sofort global. Diese Welt halten wir alle in den Händen, entspannt, aber nur, wenn man sich wirklich öffnet und nicht anfängt, sich plötzlich durch Religion zu separieren“, so Herbert Grönemeyer über den Text seines Hits.

Zusammenarbeit mit Alex Silva

Beim neuen Album arbeitet der erfolgreichste deutschsprachige Musiker erneut mit Alex Silva als Co-Produzenten zusammen und entwickelte mit ihm für die 12 Songs vielfältige Arrangements. Nach dem monumentalen Einstieg und dem Einsatz von Streichern bei „Lied 1“ wechselt bei „Lied 2 - Kopf hoch, tanzen“ durch den Einsatz von Synthie und Sequenzer die Klangfarbe in Richtung 80er-Jahre-New-Wave. Herbert Grönemeyer liebt die Kontraste: „Das ist der Gegenpol zu Stück vom Himmel und drückt Lebenslust aus, das Leben anzunehmen und sich zu freuen“. Nächster Richtungswechsel bei „Lied 3 – Du bist die“, ein sanftes, schlank arrangiertes Liebeslied an seine Freundin. Der Song ist als erste Nummer für das Album bereits im Winter 2002 entstanden.

CD endet mit einem opulent rockenden Finale

Für mich das Herzstück der neuen CD: das eindringlich gesungene „Lied 5 – Flüsternde Zeit“ hält der „harmlosen“ (Zitat Grönemeyer) großen Koalition den Spiegel vor, greift die Leichtigkeit des WM-Sommers als positives Signal auf und warnt vor der Gefahr, dass die Menschen aus Frust im Kopf nach rechts rücken. „Lied 7 – ich versteh’“ erinnert musikalisch etwas an den Klassiker „Missing You“ (John Waite) und ist ein Plädoyer für Praxis und gelebtes Leben anstatt sich in Theorien zu verlieren. Bei „Lied 9 –Spur“ packt Grönemeyer seine Gedanken für 3:44 Minuten ganz ungewohnt in treibende Country-Rock Rhythmen. Mit der großen Wucht von „Lied 1“ beginnt die CD und genauso endet sie auch: „Lied 12 – Liebe liegt nicht“ ist ein opulent rockendes Finale, inszeniert mit Piano, Gitarren und Streichern. Für Herbert ist das auch der perfekte Abschlusssong für die kommenden Live-Auftritte.

Webvideo zu „Lied Eins“ [Windows Media, 4'09]