HIM - „Screamworks: Love In Theory And Practice, Chapters 1-13”

Unter dem Motto „Let there be rock“ finden Frontmann Ville Valo und seine finnische Band HIM (His Infernal Majesty) wieder mal den kleinsten gemeinsamen Nenner. Melodisches Dark Metal für jung und alt, 13 Kracher mit klar erkennbaren Hittendenzen.