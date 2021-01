14 Monate hat die Band an „Minutes To Midnight“ gearbeitet und das Ergebnis überrascht. Linkin Park klingen erwachsener, weniger Rap-Rock, mehr Melodie. Der Star-Produzent Rick Rubin hat nach seiner Arbeit bei Red Hot Chili Peppers „Stadium Arcadium“ ein weiteres Meisterwerk abgeliefert.

Sicher werden die alten Fans von Linkin Park aufschreien und sich fragen: ist die Frische und Kraft der Kultband auf der Strecke geblieben ? Nein, auf keinen Fall, denn die arbeitsintensiven Monate im Studio hat die Gruppe dazu benutzt, zu den bekannten Stärken alternative Sounds und Ideen zu entwickeln. „Wir haben neue Arten des Schreibens ausprobiert und benutzen Instrumente und Equipment, mit denen wir vorher noch nie experimentiert hatten, von alten Gitarren und Verstärkern bis hin zum Mellotron und der 808-Drum-Machine, die Rick auf dem ersten Beastie Boys-Album benutzt hatte“ erklärt Sänger Mike Shinoda. Der Einfluß von Rick Rubin ist unüberhörbar. Der Produzent setzt bei den Arbeiten zu „Minutes To Midnight“ auf neue Akzente: „Das klingt nicht mehr nach Rap-Rock. Das Album enthält sehr starkes Songwriting und ist sehr melodisch.“

Glänzende Rock-Balladen

Beim Durchhören der CD bestätigt sich die Aussage von Rick Rubin. In „Leave Out All The Rest“ gelingt Linkin Park eine Hammer-Ballade mit hymnischen Refrain, als Top-Hit kaum zu verhindern. Auch der melancholische Midtempo-Rock „Shadow Of The Day“ oder das romantisch klingende „Valentine’s Day“ schrauben sich sofort ins Ohr. Doch Linkin Park sind beleibe nicht zu Schmuse-Rockern degeneriert. „Given Up“ oder der Crossover-Rock „Bleed It Out” treffen genau wie „No More Sorrow“ mit präzisen Gitarren den Nerv der eingefleischten Fans von Linkin Park. Und bei der großartigen HipHop-Nummer „Hands Held High“ greift Mike Shinoda genau das Konzept auf, das schon bei seinem Projekt Fort Minor erfolgreich war: Sprechgesang, Chöre, Keyboards und orchestrale Untermalung. Für die Rockgruppe selbst ist die neue CD ein „Durchbruch in der Entwicklung des Band-Sounds“ – aus meiner Sicht werden Linkin Park mit dieser vielseitigen CD eine Menge Fans hinzugewinnen und nur einige Enttäuschte verlieren.