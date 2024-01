Ein alter Herr, grade 98 geworden,

hat im Lotto gewonnen.

Am nächsten Tag war er tot.

Sowas wie Regen am Hochzeitstag.

Oder ’ne Freifahrt, aber du hast grade bezahlt.

Oder der eine gute Rat, den du abgelehnt hast.

Konnte ja auch keiner ahnen, dass er diesmal hinhaut.



Und dann, Mr. Nummer Sicher.

Hatte sein ganzes Leben auf diese eine Reise gewartet.

Hat sich von seiner Frau verabschiedet,

seine Kinder noch mal geküsst,

und als der Flieger dann abgestürzt ist,

hat er sich grade gedacht, dass Fliegen eigentlich was schönes ist.



Das Leben hat ?ne komische Art,

sich an dich anzuschleichen,

wenn du glaubst, dass grade alles gut läuft.



Das Leben hat aber auch ?ne komische Art,

dir raus zu helfen, wenn alles schief geht

und dir die halbe Welt um die Ohren fliegt.



Stau, wenn du sowieso zu spät dran bist.

Nichtraucherschild, und du hast Zigarettenpause.

Oder 10.000 Löffel - aber du brauchst grade ein Messer.

Oder du triffst den Mann deines Lebens,

und dann stellt er dir seine wunderschöne Gattin vor.



Sowas wie ’ne Fliege in deinem Chardonnay

Oder ein Gnadenerlass beim Todesurteil -

nur zwei Minuten zu spät.

Nennt man Ironie - oder?