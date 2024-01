per E-Mail teilen

in Pocket speichern

(Alle sagen) Der Junge ist ein Genie!

Also – das sehe ich nicht so!

Warum sollte ein Genie ausgerechnet zu mir kommen?

Er sieht mich wieder und wieder an,

er kann nichts sehen, weil ich durch seine Augen sehe.

So viele Lügen hinter seinem Blick…

Erzähl mir Geschichten aus deiner Vergangenheit

und sing mir die Lieder, die du vorher geschrieben hast.

Das sag ich dir, mein Gift-Prinz

Du wirst bald an der Himmelstür anklopfen!

Ein schöner Gift-Prinz bist du

mit deinen benebelten Augen,

ein schöner Gift-Prinz!!!

Dein Leben ist wie ein Labyrinth...

Und was wir alle wollen und wonach wir uns sehnen,

ist ein Song, der uns aufmuntert!

So, dass wir die Nacht durchtanzen können...

Wer sagte, das Leben sei einfach?

Wer sagte, das Leben sei fair?

Wer sagte, dass sich niemand einen Dreck schert?

Und niemand sich kümmert?

So wie du dich im Moment verhältst,

so, als ob du das alles hinter dir gelassen hast.

Du hast aufgegeben, du hast nachgegeben.

Na toll - noch so ein dämlicher Schleimer!