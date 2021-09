Johnny will ein Star werden, auf die Bühne gehen,

Gitarre spielen, die dicke Kohle machen und sich ein schickes Auto kaufen,

dazu ein großes altes Haus und für den Garten einen Alligator,

passend zu seinen Lederschuhen!



Er hat’s geschafft und ist ein reicher Mann geworden!

Doch der Blues blieb auf der Strecke, jetzt dreht sich alles um materielle Dinge,

wie goldene Uhren und dicke Diamantringe. Doch die sieht man im Dunklen nicht!



Er ist ein Star, doch was er singt, kommt nicht mehr aus dem Herzen.

Die Fans vermissen seine Ehrlichkeit und Emotion.

Johnny hat sich für die Oberflächlichkeit entschieden

und Liebe gegen Reichtum eingetauscht.

Früher oder später wird er daran zerbrechen.



Alles verdrängt! Na und?!

Vögel, die nicht mehr singen wollen, werden verscheucht,

genau wie Menschen, die sich quer legen.

Ein beruhigender Blick in den Spiegel: alles im grünen Bereich!

Doch das Wesentliche bleibt dir verborgen!

Was ist aus deine Zielen und Ambitionen geworden?

Ängstlich verbirgst du dein wahres Ich und traust dich nicht deine Seele zu öffnen.



Dein Markenzeichen ist die Belanglosigkeit.

Und jeder weiß, für dich zählt nur der Reichtum.

Deine Sorte Mensch kenne ich zur Genüge!

Die glauben, eine neue Seele gibt’s als Sonderangebot im Laden um die Ecke!

Nett mit Räucherstäbchen dekoriert und ein vegetarisches Essen dazu.



Dein Leben ist die Scheinwelt eines Romans.

Spreng die Fesseln und sieh der Realität in’s Auge.

Stell dir vor, dein Geld ist weg, das Leben läuft wieder ganz normal,

doch deine Seele wurde längst für Ruhm und Reichweite geopfert!



Du sagst, Zeit ist Geld und Geld bedeutet Zeit!

Dein erster und letzter Gedanke gilt dem Bankkonto.

Die kriminellen Tricks, um an die große Kohle zu kommen,

hast du wohl schon vergessen!

Nichts davon kannst du mit in’s Grab nehmen.



Die Schuhe, in denen du heute versuchst, zu laufen

sind drei Nummern zu groß geworden.

Mit ihnen kommst über keine der Brücken,

die du mutwillig aus Gier abgerissen hast.



Dein ganzes Geld ist weg!

Schluss – aus – vorbei!

Und keine Zukunftsperspektive!

Das Haus auf dem Hügel – weg!

In deinem Portmonnaie ist jetzt Ebbe!



Keine schweren Klunker mehr am Hangelenk.

Die hübsche Frau an deiner Seite hat dich verlassen.

Die tollen dicken Autos – verkauft!

Doch das Allerschlimmste:

Auch die eigenen Seele hat sich längst von dir verabschiedet!