Wenn Du in der Nacht anklopfst,

dann wird sie Dich vielleicht ins Haus lassen.

Vielleicht redet sie auch mit Dir, wenn Du die richtigen Worte sagst.

Und wenn Du den Preis bezahlen kannst,

dann läßt sie Dich vielleicht auch in ihr Herz.

Aber da gibt es dann immer noch einen verbogenen Garten,

den sie Dir nicht zeigt.

Sie läßt Dich mit ihrem Auto fahren,

sie läßt Dich an Sachen dran,

die sie fertig machen.

Sie läßt Dich an sie ran,

wenn Du’s richtig machst.

Du brauchst Werkzeuge dazu,

Aber in diesen Garten kommst Du mit keinem Werkzeug,

mit keiner Brechstange,

mit keinem Schlüssel der Welt rein.



Da kommst Du nur rein,

wenn sie Dich bei der Hand nimmt,

Dir den Weg zeigt.

Soviel Zärtlichkeit wirst Du noch nie erlebt haben.

Sie wird Dich gerade soweit kommen lassen,

daß Du spüren kannst, daß sie da ist.

Und ihre Augen werden Dir diesen Garten zeigen,

wo alles, was Du willst,

alles, was Du brauchst,

Lichtjahre weit weg ist.