Wo gehst du hin?

Und warum hängt dir dein Gesicht so runter?

Versuch doch nicht, dich zu verstecken,

wie ein Meer hinter’m Berg.

Kann man zwar nicht sehen, aber kann man riechen.

Und so laut hören, dass der Krach einen fast umhaut.



Wohin willst du?

Suchst du jetzt in den Sternen nach der Antwort auf deine Fragen?

Wenn du unterwegs müde wirst, kannst du dich bei mir ausruhen, bis es wieder geht.

Aber sag mir, wo du steckst.



Ich bin weder Supermann noch hab ich die Antworten für dich.

Und Held bin ich schon gar keiner.

Aber eins weiß ich, und das weiß ich sicher:

Wo du bist, da gehöre ich hin.

Und wohin du gehst, da möchte ich sein.