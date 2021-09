Hier im Land des Tigers, hier lebe ich. Ich bin Inder.

Ich. Und mein einziger Freund. Die Schlange, die ich immer mit mir trage.

Sie nennen mich Dr. Bombay – so wie sie auch meinen Vater genannt haben.

Aber jetzt ist hier im Land des Tigers nicht mehr so, wie es einmal war.

Wir lebten vor Calcutta, in einer kleinen Hütte aus Holz lebten wir.

Wir: Meine Familie und unsere Kühe, 21 an der Zahl.

Sie sind fort, alle. Das Leben ist schwer geworden.

Aber was kann man anderes davon erwarten, hier.



Rettet mich und meine Seele: Der Tiger hat meinen Vater geholt. Und meinen Bruder. Und meine Mutter. Und den Rest von meiner Familie.

Und dann hat er eines Tages meine Schlange geholt. Und das hätte er nicht tun dürfen.

Ich habe ihn erschossen. Mit meiner Steinschleuder habe ich ihn getötet.

Das machen wir immer so, hier im Land des Tigers.