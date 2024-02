Als das mit uns anfing,

da warst du noch so schüchtern.

Aber am Ende hab ich dich nicht mehr wiedererkannt

Damals dachte ja noch, dass du m i c h anstarrst,

aber jetzt weiß ich,

du wolltest nur dich selbst sehen.



Du liebst echt dein Spiegelbild, Mann!

Und dein Spiegelbild liebt dich zurück -

wie kein Zweiter das kann.

Du + Reflexion = Perfektion



(Zu hoch für Dich?)



Also gut, dann noch mal für Doofe:

Du verliebst dich gerade in dich selbst.

Und ich glaube,

jemand sollte dir das mal stecken.

Denn lange kann das nicht gut gehen.



Ach, könnte ich nur mit deinem Spiegelbild mithalten.



Klar, früher hast du mal behauptet:

Ich werde immer die Einzige sein,

und da habe ich noch gesagt:

Da prescht aber einer voraus,

wenn du da mal nicht ins Stolpern kommst.

(Und jetzt?) Recht hatte ich.

Und so langsam wird es mir klar:

Verliebe mich anscheinend immer nur in Typen,

die mich irgendwann hängen lassen.

Weißt du eigentlich,

wie hässlich dich diese dümmliche Arroganz macht?

Klar, du kannst versuchen, dich zu ändern,

aber den Typen von damals,

den gibt es nicht mehr.

Der kommt auch nicht zurück.



Hallo, jemand zu Hause,

hörst du mir eigentlich zu?