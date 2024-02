Ich kann mich noch erinnern,

wie wir in diesem Sozialbau in Brooklyn

gelebt haben.

Und wir mussten mit ansehen, wie die

ganzen anständigen Typen,

die wir kennenlernten, abgedriftet sind.

Wir hatten gute Freunde.

Und diese guten Freunde haben wir unterwegs

verloren.

In dieser großartigen Zeit darfst

du nie vergessen, wo du herkommst.

In Jersey drüben haben wir Musik gemacht.

War so ein Sozialprojekt.

Georgie hat Feuer gemacht. Draußen

sind die anderen in geklauten Autos rumgefahren.

Dann haben wir den Drugstore an der Ecke geknackt.

Bisschen Kohle, was zum Rauchen, zum Trinken.

Meine Gang bin ich jetzt los. Saufen hilft.

Als einziges.



Ich bin dann nach Trenchtown gekommen. Freunde gab’s da auch.

Aber dann waren da die ganzen Schleimer

und Kriecher, die haben meine Freunde verdorben.

Ich sags ja, du darfst nie vergessen, wo du her kommst.



Also hör auf zu heulen, Mädel.

Kommt alles wieder ins Lot.

Hör auf.