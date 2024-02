Ein millionenschweres Baby hat heute seinen Vater verloren

Der gefallene Engel liegt im Bett – mit einer Kugel in seinem Kopf

Erfolg macht dich geil und kleine Pillen bringen dich wieder runter

Jetzt gibt’s keine Entschuldigungen mehr und leise weint der Clown



Deine Frau wird eine Kerze anzünden,

die dir den Weg weisen soll

Ich hoffe, dass du das findest,

wonach du gesucht hast,

an diesem verregneten Tag im April



Die Öffentlichkeit will Antworten,

aber keiner will zuhören

und jeder Kuss von dir ist öffentliches Eigentum

du hast ihnen alles von dir gegeben,

nur deine Angst wollte keiner haben

und nun ist diese Angst alles,

was du deinem Baby hinterlassen hast



Deine Frau wird eine Kerze anzünden,

die dir den Weg weisen soll

Ich hoffe, dass du das findest,

wonach du gesucht hast,

an diesem verregneten Tag im April