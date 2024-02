per E-Mail teilen

Die Sonne geht unter,

ergibt sich der See,

versinkt. Auch für mich.

Also: nimm dir diese Nacht und dann flieg mit mir.

Ich ruf dich.



Der Mond scheint.

Für dich, für mich.

Und der Himmel, vorher noch blau, jetzt dunkel, fällt.

Hörst du mich?

Komm ich durch zu dir?

Hör mich.



Mir ist, als wär ich ein Fluss, der durch deine Träume fließt,

kommt von ferne, auf einer langen Reise durch ferne Länder und Berge,

und immer noch liegen Ozeane zwischen uns. Für immer und für nimmer.



Und ich jag Schatten hinterher, jahrealten Schatten

Und flüstere leise, sanft zu dir:

Wo auch immer du bist – sei dir sicher, dass ich da bin. Immer.



Hör mich, mein Rufen, mein deinen-Namen-Rufen, deinen-Namen-Flüstern.

Ich träum dich in mein Leben, bete für dich, mich, uns.

Hab gewartet, im Feuer gewartet.

Kann dich fühlen, da wo du bist.

Hör mich, bitte.