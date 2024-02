per E-Mail teilen

Wieder einer dieser Tage,

an denen du aufwachst und denkst,

dass alles so sinnlos ist.

Selbstvertrauen komplett im Arsch,

und immer dieses Gefühl,

dass man mich vergessen hat…

dass ich niemals an die Reihe komm.

Als ich dir zum ersten mal begegnet bin,

hätte ich nie gedacht,

dass du derjenige sein könntest…

Mir ging’s da so schlecht,

dass ich nie gedacht hätte, dass…

…ich mich wie eine KÖNIGIN fühlen würde

- wegen dir!

Wie die Königin der Welt,

die tun und lassen kann, was sie will!

Die Königin von verdammt nochmal ALLEM!!

Dass ausgerechnet DU mir dieses Gefühl geben würdest,

hätte ich nie gedacht.

Früher bin ich immer ausgegangen,

hab einen draufgemacht

und versucht jemand anderes zu sein.

Das lief dann meistens so ab,

dass ich mich irgendwann komplett abgeschossen hab,

nur um mich lebendig zu fühlen.

Ich bin der Hölle entkommen…

Weil ich mich durch dich wie eine Königin fühle,

die Königin der Welt…

(Ich will das mit dir nicht kaputtmachen,

bitte nimm mir die Angst, dass ich es vermassle.)