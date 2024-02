Er hat so lange gelebt, wie es unter diesen Umständen möglich war.

Aber nur, weil er sich immer von dieser Welt ferngehalten hat,

ihr niemals auch nur eine Chance gegeben hat,

ihn zu berühren.

Und er sagt es so:

Ich habe meiner Kraft und meinen Möglichkeiten selbst die Grenzen gesetzt.

Sie kennt diese Mauern,

innerhalb derer alles so nett und sauber arrangiert ist,

genauso nett und sauber wie ihre Beziehung geordnet ist,

durchorganisiert bis zu solchen Fragen wie Religion und Rasse.

Und sie sagt es so:

Hier in meinem Sicherheitsbereich rühre ich keinen Finger,

bis sich meine Freunde beweisen.

Ich tue nur, was von mir erwartet wird.

Und während ich älter werde,

und ich mehr und mehr sehe,

was ich alles nicht weiß,

fühle ich mich mehr und mehr zu Mutigeren hingezogen,

und ich will hingehen, wo sich keiner mehr hintraut.

Und ich schlafe.

Und dann träume ich von der Person,

die ich hätte sein können.

In diesen Traümen bin ich frei.

Und ich kann auf eimal reden wie jemand,

der alles erreicht und dann wieder heimgefunden hat.

Und ich schwöre,

daß mein Gras grüner ist als jedes andere.

Das sind dann die Momente,

in denen ich meinen Glauben wiederfinde.

Dann wache ich meistens auf,

und von meinem Traum bleibt nur das Gefühl,

daß irgendwo in mir ein Held leben muß.



Die beiden haben absolut jede Sehnsucht in sich abgetötet,

und sie haben alle Spontanität verloren.

Sie hat dieses Funkeln nicht mehr,

und sein Feuer ist auch erloschen.

Und ihre Zukunft sieht eher finster aus.



Ich sage es so:

Hier, in meiner Welt,

in meiner Sicherheitszone laß ich mich einfach gehen.

Ich habe einen Weg gefunden, mit ihnen zusammenzuleben.

Und während ich älter werde,

fallen mir immer mehr Plätze ein,

an denen ich noch nicht war.

Die Zeit legt mir ihre Hand auf die Schulter,

und ich hoffe,

daß es noch nicht zu spät ist, um anzufangen.