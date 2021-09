Schick mir keine 36 Rosen mehr, eine einzige tut’s auch!

Steck mir keinen Diamantenring an den Finger, den kann ich mir selbst kaufen.



Keine nächtlichen Kieselsteine mehr gegen mein Fenster,

und Schluss mit den täglichen Anrufen.

Wenn wir uns treffen, beiß ich mir schon auf die Lippen

weil ich nicht weiß, worüber wir noch reden können.



Hast du schon mal davon gehört, dass eine kurze Trennung,

das Herz schneller schlagen lässt?

Gut Ding will Weile haben und kommt nicht über Nacht.

Ich sag’s dir auf den Kopf zu:

Zuviel Liebe bewirkt bei mir genau das Gegenteil.



Bleib cool, halte dich etwas zurück! Lass sich die Dinge entwickeln.

Schon ein flüchtiger Kuss reicht aus!

Es gibt so viele Nebensächlichkeiten, seine Liebe zu zeigen,

doch bei dir muss es immer gleich die dicke Packung sein!

Was gäbe ich darum, dich einmal vermissen zu dürfen?



Deine permanente Gegenwart erstickt mich.

Tritt zwei Schritte zurück, vertrau mir – das ist der beste Weg!

Irgendwie müssen wir nochmal bei Null anfangen.



Ich will dich nicht runtermachen oder verletzen.

Aber ich brauche mehr Distanz und Luft zum Atmen.

Wenn’s nicht anders geht, ruf mich dreimal am Tag an,

aber erdrücke mich nicht mehr mit deiner Zuneigung.

Denk dran: Weniger ist manchmal mehr!