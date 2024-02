Mein Freund jobbt die Straße runter im Café.

Ein einfacher Kerl mit großen Träumen,

der versucht, seinen Weg zu machen.

Und die Besitzerin vom Laden ist eine miese alte Schlampe,

die ihn erstens jeden Tag runtermacht,

zweitens ihm sein Geld nicht gibt und

ihn drittens gefeuert hat.

Nur kann ich es halt nicht mit ansehen,

wenn es ihm nicht gutgeht.

Also hab ich mit ihr mal von Frau zu Frau geredet.

Bin zu ihr in den Laden, wie sie grade ihr Geld gezählt hat.



Und zwar soviel Geld, dass der ganze Laden geglänzt hat.

Und ich sag:

„Zahl ihm wenigstens, was du ihm schuldest.’ Und sie sagt:

„Verpiss dich, Schlampe, ich zahl ihm keinen Scheiß.’

Und ich sag:

„Pass auf, du Nutte, du hast das vielleicht nicht gerafft, aber ich nehm? sowas persönlich.’

Ja, und dann gab’s diesen Streit.

Und nach diesem Streit gab’s nix mehr,

womit ich mich hätte streiten können.

Und das ist gut so.

Und ich hab auch kein schlechtes Gewissen dabei.



Mit dem Geld sind wir dann nach Jamaica geflogen.

Mein Kerl und ich haben geheiratet.

Er versucht jetzt, seine Träume zu verwirklichen.

Ich bereue nichts.

Würdest du auch nicht.

Ich hab jemanden umgebracht und bin damit durchgekommen.

Ich muss mich zwar hin und wieder verstecken, aber dann

kommt er mich immer wieder abholen, und dann steigen wir

ins nächste Flugzeug und sind weg.

Ich hab aus der ganzen Sache was gelernt:

Nämlich, dass es ziemlich gut ist, wenn man ziemlich viel Geld hat.