Wir sind auf der Zielgeraden.

Das Ende der harten Zeiten zum Greifen nah.

Wir wären fast aus der Kurve geflogen,

aber jetzt geht es uns gut.

Ja, das Leben testet die Liebe manchmal.

Aber wir haben es stabil gebaut,

das schiebt so schnell nichts beiseite.

Wenn die Knochen hart sind,

wenn das Gerüst stabil ist,

dann ist der Rest egal.

Lass die Farbe abblättern,

lass das Glas zerspringen,

Lass es regnen,

aber bei dir und mir wird sich nichts ändern.

Vielleicht sind wir auch einfach nur Glückspilze,

du und ich.

Wir könnten es nicht einmal versauen,

wenn wir wollten,

und jeder einzelne von uns beiden hat's ja auch mal versucht

und auch bei uns läuft es ganz sicher

nicht immer so wie wir es geplant haben,

Die Wölfe kamen,

aber sie sind auch wieder gegangen.

Und wir,

wir sind immer noch da.

Solange es keine Risse im Fundament gibt,

so lange wird jeder Sturm über uns hinwegfegen.

Wir bleiben einfach stehen.

So wie das Haus,

wenn die Knochen stabil sind.

Original-Songtext in Englisch

We're in the homestretch of the high times

We took a hard left

But we're alright

Yeah, life sure can try to put love through it, but

We built this right, so nothing's ever gonna move it

When the bones are good, the rest don't matter

Yeah, the paint could peel, the glass could shatter

Let it break 'cause you and I remain the same

When there ain't a crack in the foundation

Baby, I know any storm we're facing

Will blow right over while we stay put

The house don't fall when the bones are good

Call it dumb luck, but baby, you and I

Can't even mess it up although we both try

No, it don't always go the way we planned it

But the wolves came and went and we're still standing