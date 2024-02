Neunzig Meilen außerhalb von Chicago

Ich kann einfach nicht aufhören zu fahren, frag’ mich bitte nicht warum.

So viele Fragen - ich brauch’ eine Antwort.

Zwei Jahre danach spukst du immer noch in meinem Kopf rum.

Was ist aus Emilia Earhart geworden?

Wer hält die Sterne am Himmel fest?

Begegnet einem die große Liebe nur einmal im Leben?

Hat der Kapitän der Titanic eigentlich geweint?

Eines Tages werden wir es wissen,

Und: ob die Liebe Berge versetzen kann,

warum der Himmel blau ist,

warum ich nicht für dich bestimmt war.



Kennt irgend jemand den Weg nach Atlantis?

Oder weiß irgend jemand was der Wind erzählt, wenn er heult?

Ich rase heute Nacht schon zum 97. Mal an dem Ort vorbei,

an dem ich dir begegnet bin.



Ich habe ein Ticket gekauft mit Ziel: anderes Ende vom Regenbogen.

Ich habe zugesehen wie die Sterne ins Meer fallen.

Äh, Gott, dürfte ich dir mal ganz kurz ’ne Frage stellen:

’Warum ist sie heute Nacht nicht hier bei mir?’



Eines Tages werden wir wissen,

warum Samson Delilah geliebt hat.

Eines Tages werde ich auf dem Mond tanzen gehen.

Eines Tages wirst du wissen,

dass ich für dich bestimmt war.