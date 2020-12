Entspann dich, mach’s dir bequem!



Denk dran, es geht nur um dich und mich.



Bleib ruhig, lass dir nichts vor machen!



Erinnere dich, wie es mal war!



Ich möchte dich dicht bei mir haben, OK?



Lass uns diese Nacht zusammenrücken.







Erfüll mir meinen letzten Wunsch und lass dich umarmen



Zuck nicht mit den Schultern, leg dich einfach zu mir.



Es bringt uns zwar keinen Schritt weiter,



aber damit kann ich leben!



Ein letztes Mal: Lass uns so tun, als ob!







Mir ist jetzt klar:



Keine Chance aus dieser Sackgasse wieder raus zu kommen!



Mir fällt es wie Schuppen von den Augen



und ich erkenne alle deine Lügen.



Aber ich bin genauso schlau wie vorher.



Depp bleibt Depp!







Ich möchte dich heute Nacht ganz dicht bei mir haben.



Kannst du mir erklären, was daran falsch sein soll?