Du schickst mir Songtexte spät abends.

Versuchst alles wieder gut zu machen.

Ich weiß: du hoffst,

dass ich nur ein bisschen verärgert bin,

mich vielleicht ein bisschen betrunken habe.

Und: dass nicht neben mir im Bett noch jemand liegt.

Ich weiß, du fragst dich:

Wie ist das alles passiert,

plötzlich sind wir wie Fremde.

Erinnerst du dich noch,

als wir das Gefühl hatten,

vor uns müsse man Angst haben?

Na ja, vielleicht hättest du an diesem Abend

einfach zuhause bleiben sollen,

vielleicht ein paar Lügen weniger auftischen.

Vielleicht hättest du deine Lippen nie von meinen lösen sollen,

um sie kurz darauf auf seine zu legen –

und dann noch davon ausgehen,

dass das schon irgendwie okay ist,

ist ja nur eine Nacht.

All die späten Abende,

die du „alleine“ verbracht hast.

An denen du meine Freunde gefragt hast,

ob ich schon nach Hause bin.

Ich weiß, dass du jetzt hoffst,

dass ich nicht einfach nur weg bin,

dass all die Erinnerungen irgendwie noch da sind.

Dass ich nicht irgendwo jemand anderen im Arm halte.

Ich weiß, du fragst dich,

ob es das alles wert war.

Eine Nacht in einem Hotelzimmer

Ein Laken zwischen euch beiden.

Ein Herz, dass in zwei Teile zerbrochen wurde,

mit einer einzigen Nacht.

Original-Songtext in Englisch

Late night texts to lyrics from songs

Trying your best to right your wrongs

I know that you're hoping

I'll be a little upset, a little bit drunk

That I'm not lying in bed next to someone

I know that you're wondering

How did we end up here, feels like were strangers

Remember when it used to feel like we were dangerous

Maybe you shouldn't have gone there that night

Maybe you should have told a little less lies

Maybe you shouldn't have gone and ruined my life

For one night, for one night

Maybe you shouldn't have took your lips off mine

Put them on his and thought that you'd be fine

Maybe you shouldn't have gone and ruined my life

For one night, for one night

The late nights spent out on your own

Asking my friends if I've gone home

I know that you're hoping

That I haven't just left the memories aren't gone

That I'm not somewhere else holding someone

I know that you're wondering

How did we end up here, feels like were strangers

Remember when it used to feel like we were dangerous

One night in a hotel room

One sheet between both of you

One heart that was broke in two

For one night, for one night

One night in a hotel room

One sheet between both of you

One heart that was broke in two

For one night, for one night