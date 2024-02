Ich war ganz schön weit weg.

Rumgehangen mit meinem alten Poncho und

getrunken, bis ich wieder Durst hatte.

Wir sind durch die ganzen Trödelläden

getigert.

Haben die Knarre von Geronimo gefunden,

das Shampoo von Marylin,

und das Korsett von Benny Goodmann.

Und seinen Füller.

Gut. OK. Ich zieh das durch. Ich hab’ Dir

versprochen, daß ich nicht aufgebe.

Und du läßt Dich hängen.

Ziehst Dir Coltrane ’rein,

entgleist täglich mindestens einmal.

Da muß jeder mal durch.

Und ich komm’ jeden Tag zu Dir, auch wenn’s

nervt.

Bring’ Dir Deine Comics ans Bett,

kratz’ den Schimmel vom Brot und servier’

das Ganze dann als Toast.

Ja, gut. Ich besauf’ mich immer mal wieder.

Ich bin halt nicht das Mädchen, das

Du mit zu Deinen Eltern nimmst.



Aber wenn’s Dich glücklich macht, dann

kann’s ja nicht so schlimm sein.

Also warum bist Du eigentlich so mies drauf?



OK. Wir waren ganz schön weit

weg vom Schuß mit unseren alten Ponchos.

Und wenn wir mal wieder Musik gemacht haben,

dann haben uns bestenfalls die Mücken

zugehört.

Wir haben so ziemlich alles angestellt,

was man anstellen kann.

OK. Wir kommen klar miteinander.

Aber was ist, wenn grade jetzt alles nicht

mehr stimmt?