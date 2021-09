Nur weil du mir einen Ring an den Finger gesteckt hast,

mir schöne Kleider übergezogen hast,

nur weil du das Geld verdienst und nicht ich –

das heißt nicht, dass ich dir etwas schuldig bin.

Du warst mein Mann.

Du hast nur das getan, was du tun wolltest.

Und ich habe dich trotzdem noch immer geliebt.

Aber ich bring mich eher selber um, als dass ich meine Kinder sehen lasse,

wie du mich schlägst.

Und wie ich Nacht für Nacht weine und hoffe, dass sie es nicht merken.

Ich hab mich verstellt und allen vorgespielt, dass nichts passiert sei.

Oder dass ich mich irgendwo angestoßen oder wo runtergefallen wäre.

Und jedes Mal, wenn du gesagt hast, dass es dir leid tut, hab ich dir auch noch geglaubt.

Weil ich mich zu sehr geschämt habe, um irgend jemanden um Hilfe zu bitten.

Du hast keine Ahnung, wie du mein Leben zerstört hast.

Ich hab geglaubt, dass ich all das mitmachen müsste, weil ich deine Frau bin.

Und ich kann noch nicht mal den Versuch unternehmen zu verstehen,

was du für männlich hälst.

Und warum du es getan hast.

Warum?

Hast du jemals an die Kinder gedacht?

An die Familie?

Oder an mich dabei?

Du hättest mein Mann sein sollen, und ein Vater.

Aber das ist jetzt zu spät.

Weil ich müde bin. Zu müde.