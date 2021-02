Maná haben ihre Fans vier Jahre auf das neue Album „Amar es Combatir“ warten lassen. Aufgenommen wurde es dann in Rekordzeit unter der Sonne von Miama. Schön, dass sich die sonnige Atmosphäre auf die gesamte Platte übertragen hat.

Maná haben einmal tief durchgeatmet. Nach vier Jahren Funkstille kommen sie jetzt mit „Amar es Combatir“ zurück und machen mit der ersten Single „Labios Compartidos“ da weiter, wo sie aufgehört hatten. Mit einem klasse Gitarrensound, harmonischem Gesang und verdammt eingängigen und schönen Songs. Für die richtige Atmosphäre sorgte die relaxte Stimmung in Miami, wo das Album in nur dreieinhalb Monaten aufgenommen wurde. Sänger Fher Olvera beschreibt das so: „Alle Songs hängen eng mit dem zusammen, was es am Strand gibt: Die See, die Wolken und den Mond. „Amar es Combatir“ ist ein Album, das all die Eindrücke des Ozeans einfängt, die Sonne, die das Salz glitzern lässt, all der Schweiß und die Feuchtigkeit.“

Der Hype um Maná wird weitergehen

Und genau das bringen vor allem die wunderschönen Balladen rüber, wie das Duett „Tu Me Salvaste“ mit dem Merengue-Star Juan Luis Guerra. Genauso gelungen ist das sommerliche und völlig entspannte „Dime Luna“. Maná schaffen es neben gewohnten Sounds auch Neues einfließen zu lassen: Das hitverdächtige „Somos Mar y Arena“ etwa, bei dem sie mit Reggae-Klängen überraschen. Doch auch, wer vor allem die rockige Note von Maná schätzt, kann mit dieser Platte viel anfangen. Nicht nur beim Opener „Manda Una Senal“ gibt es E-Gitarren-Gewitter mit ordentlich Schmackes. Aber das Beste ist immer noch: wer diese Songs zum ersten Mal gehört hat, kann sich fast gar nicht entscheiden, welcher der erste Ohrwurm sein soll. Eine Aufgabe, die jeder Fan wohl sehr gerne in Angriff nehmen wird. Der Hype um Maná (bisher 19 Millionen verkauften Alben weltweit) wird auf jeden Fall weitergehen...