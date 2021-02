In ihrer Heimat Mexiko ist das Maná-Album schon letztes Jahr erschienen. Jetzt gibt es „Revolución de Amor“ auch endlich in Deutschland zu kaufen. SWR3-Musikredakteur Thomas Müller mit der CD-Kritik.

Das Maná-Fieber kehrt zurück. Die Rockband aus Mexiko hat in ihrer Heimat bereits letzten Herbst das neue Album „Revolución De Amor“ veröffentlicht und ist damit schon für einen Grammy in der Kategorie „Best Latin Rock Alternative Album“ nominiert. In Deutschland erscheint die CD erst jetzt – zu gut liefen noch der Maná-Hit „En El Muelle De San Blas“ und die Best Of-CD „Grandes“. Mit der neuen CD gelingt der mexikanischen Band wieder die Verbindung von Tradition und Rock. In ihren sozialkritischen Texten beschäftigen sie sich mit Themen wie Landarmut der Kleinbauern und der daraus resultierenden sozialen Ungerechtigkeit. „Pobre Juan“ erzählt die wahre Geschichte von fünf illegalen Einwanderern, die nach Kalifornien geschleust werden. Zwei der Flüchtlinge sterben bei diesem Vorhaben.

Ernste und kritische Songtexte

Im rockigen „Angel De Amor“ singen Maná über Gewalt gegenüber Frauen in ihrer Heimat: „Acht von zehn Frauen in Mexiko sind mindestens einmal im Leben Opfer von körperlichem oder sexuellem Missbrauch“ berichtet Sänger Fher Olvera im Interview bei SWR3. Die Band engagiert sich in ihren Texten und das honorieren die mexikanischen Musik-Fans: 16 Millionen verkaufter Alben und Stadion-Auftritte machen Maná zu Superstars in Lateinamerika. Musikalisch finde ich das Quartett immer dann am besten, wenn sich Rock mit Folklore mischt: im Latin-Rock „Justicia, Tierra Y Libertad“ gibt es wieder die bewährte Zusammenarbeit mit Carlos Santana. Der Star-Gitarrist und Sergio Vallin ergänzen sich glänzend in ihren Soli. Premiere bei Maná: bei „Fe“ (rhythmisch an Police-Songs im Ska/Reggae-Stil angelehnt) debütiert Schlagzeuger Alex González als Sänger. „Sábanas Frias“ klingt zu Beginn wie die Fortsetzung von „En El Muelle De San Blas“ und die Ballade „Por Qué Te Vas“ ist eine Hommage an die Beatles. Gitarrist Sergio ist großer Fan der Fab Four. Etwas kitschig geraten: die Single „Mariposa Traicionera“ als folkloristische Rumba – aber insgesamt ist „Revolucion De Amor“ eine klasse CD.