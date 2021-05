Mit The Monster Is Loose beendet Meat Loaf eine Trilogie, die er in den Siebzigern mit „Bat Out Of Hell“ begonnen hatte. Und er hat nichts verlernt: das neue Album ist lebt von Meat Loafs typischen Bombast-Sound.

Eines vorweg: ich bin seit „Bat Out Of Hell“ bekennender Fan von Meat Loaf und dessen genialen Songschreibers Jim Steinman. Und da geht es mir wie über 30 Millionen, denn der 70er Jahre Klassiker mit den Opern ähnlichen Zügen gehört zu den meistverkauften Alben der Rockgeschichte. Mit dem großartigen Titelstück, der Party-Hymne „Paradise By The Dashboard Light“, dem Top-Hit „You Took The Word Right Out Of My Mouth“ und hinreißenden Balladen wie „Two Out Of Three Ain’t Bad” schuf Jim Steinman ein monumentales Rock-Juwel, das jetzt zeitgleich zum dritten Teil noch mal als remasterte Deluxe-Version mit zusätzlichen Songs und der DVD „Hits Out Of Hell” erscheint. Da sich solche Sternstunden nicht beliebig wiederholen lassen, vergingen 16 Jahre, ehe die beiden Partner 1993 mit Teil II „Bat Out Of Hell: Back Into Hell“ und dem Welthit „I’d Do Anything For Love“ (Platz 1 USA, UK und Deutschland!) die Erfolgsgeschichte fortschrieben. Schon vor Jahren verriet Meat Loaf im Interview, dass von „Bat Out Of Hell“ drei Teile geplant sind. Die CD „The Monster Is Loose“ komplettiert jetzt die Trilogie.

Monumental und bombastisch

Der einst schwergewichtige Texaner, der nach Gesundheitsproblemen und Herzoperation deutlich an Gewicht, aber nichts an Stimmvolumen eingebüßt hat, hat sich hinter den Kulissen auch mit Jim Steinman wegen der Rechte an „Bat Out Of Hell“ geeinigt. Denn der war eigentlich noch nicht an einer Fortsetzung interessiert. Deswegen sind auf der aktuellen CD auch wieder bereits bekannte Songs seines Haus-Komponisten vertreten: die erste Single „It's All Coming Back To Me“ stammt aus dem Steinman-Projekt „Pandora’s Box“, einige Jahre später landete Celine Dion damit einen Hit. „Dieser Titel war von der Anlage immer ein Song für mich, Celine war schlau, sich dieses Lied auszusuchen , aber jetzt als Duett (mit der jungen Norwegerin Marion Raven) hat es die volle Reife erreicht“ erklärt Meat Loaf stolz. Ein weiterer Glanzpunkt auf der CD ist „Bad For Good“(war das Titelstück des Jim Steinman Soloalbums), weil kein geringerer als der Queen-Gitarrist Brian May den Rocksong mit seinem unverwechselbaren Sound veredelt. Überhaupt kommen beim dritten Teil von „Bat Out Of Hell“ mehr Gitarren zum Einsatz: „Die Bat-Alben waren sehr stark auf das Klavier ausgerichtet, aber dieses Mal übernehmen die Gitarren einen größeren Part. Mir stand der Sinn schon länger nach härteren Platten“, erzählt Meat Loaf. Für dieses Vorhaben fand er im Produzenten Desmond Child (Bon Jovi, Aerosmith) den richtigen Partner. Aber der Sound bleibt monumental und bombastisch – typisch Meat Loaf eben.