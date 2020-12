„Aicha“ ist schon jetzt eine der besten Cover-Versionen des Jahres. Ihr zweites Album ist die SWR3 CD der Woche.

Die Geschichte von Outlandish hört sich ein bisschen an wie aus einer schlechten TV-Soap: Drei Jungs aus ganz unterschiedlichen Ecken der Erde (Afrika, Asien und Südamerika) wachsen gemeinsam in den Hinterhöfen Kopenhagens auf, spielen Fußball und träumen von einer Profi-Karriere. Dann hören sie HipHop und plötzlich ist Fußball kein Thema mehr. Isam Bachiri, Lenny Martinez und Waqas Qadri gründen 1997 „Outlandish“, rappen und singen in Englisch und Spanisch und veröffentlichen im Jahr 2000 ihr Debütalbum „Outland’s Official“ mit der Single „Pacific to Pacific“. In ihrer Heimat Dänemark gibt’s Gold für das Album, in England räumen sie auf einer Club-Tour ab und mit „Saturday Night“, der zweiten Single aus „Outland’s Official“, schaffen sie es auf den Soundtrack zum Film „Pizza King“.

„Aicha“ - eine der besten Cover-Versionen des Jahres

Daraufhin nimmt L.A. Reid, Chef des legendären Plattenlabels Arista (Avril Lavigne, Pink, Carlos Santana), die drei Jungs nach einem Showcase spontan unter Vertrag. Damit sind Outlandish der erste europäische HipHop-Act in der Geschichte Aristas. Jetzt haben sie mit „Bread & Barrels of Water” ihr zweites Album vorgelegt und landen mit der ersten Single „Aicha“ gleich an der Spitze der deutschen Single-Charts. Mit der Original-Version von „Aicha“ hatte der algerische Rai-Sänger Cheb Khaled 1996 schon einen Riesen-Hit, Outlandish haben daraus einen modernen HipHop-Soul Song gemacht: coole Beats, relaxter Gesang und eine Gitarre, die sich anhört als hätte sie John Frusciante von den Red Hot Chili Peppers eingespielt. „Aicha“ ist schon jetzt eine der besten Cover-Versionen dieses Jahres und gleichzeitig der erste Sommer-Hit 2003. Aber auch die selbst komponierten Songs auf „Bread & Barrels of Water” klingen frisch und dynamisch. Geschickt mischen Outlandish HipHop mit Latino-Rhythmen, arabischem Pop und orientalisch-indischen Klängen, denn die Eltern der drei Dänen kommen ursprünglich aus Honduras (Lenny), Pakistan (Waqas) und Marokko (Isam). Bei „Guantanamo“ dominieren neben den Raps gezupfte Akustik-Gitarren, „If only“ ist eine wunderschöne Ballade und die Urban Soul Nummer „Walou“ klingt wie eine Mischung aus Eminem und den Orishas. Fazit: Mit „Bread & Barrels of Water” haben Outlandish ein hervorragendes Album vorgelegt und den SWR3 Hit-Sommer noch schöner gemacht.