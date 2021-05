Mit ihrem Album „A Night At The Opera“ schufen Queen einen Meilenstein der Rockmusik. 30 Jahre nach dem ersten Erscheinen gibt es jetzt eine neu remasterte Ausgabe des Kult-Albums.

Das Album „ A Night At The Opera“ war für Queen nicht der Durchbruch – den hatten sie weltweit mit dem Vorgängeralbum „Shear Heart Attack“ und ihrem ersten großen Hit „Killer Queen“ schon geschafft – sondern bereits ihr Meisterstück. Das größte Plus von Queen: alle vier Bandmitglieder konnten Hits schreiben, das haben Drummer Roger Taylor später mit „Radio Ga Ga“ und Bassist John Deacon mit „Another One Bites The Dust“ bewiesen, wenn auch die meisten Queen-Songs von Sänger Freddie Mercury und Gitarrist Brian May stammen. 1975 nahmen Queen in verschiedenen Studios in London die Songs für ihr viertes Album „A Night At The Opera“ auf. Im Oktober übergab die Band ihrem neuen Manager John Reid die Aufnahmen von „Bohemian Rhapsody“, die als nächste Single geplant war. Reid tobte, er war sich sicher, dass kein Radiosender diese außergewöhnliche Mini-Oper und 5:55 Minuten lange Nummer spielen werde.

Unglaubliches Hörerecho auf „Bohemian Rhapsody“

Er sollte sich gewaltig irren. Der mit Queen befreundete Radio DJ Kenny Everett spielte den Song an zwei Tagen 14 Mal und löste ein unglaubliches Hörerecho und zusammenbrechende Telefonleitungen aus. Am 31. Oktober 1975 erschien die berühmteste Rock-Rhapsody, belegte neun Wochen Platz 1, und im November folgte dann das Konzeptalbum „ A Night At The Opera“ (am 27. Dezember ebenfalls auf Platz 1 der UK-Charts). Selten geriet eine Rockplatte so abwechslungsreich wie diese Queen-Produktion. Sänger Freddie Mercury machte sich mit seiner Rhapsody, die sich von einer Ballade über vielstimmige „Galileos“ zu einem grandiosen Rockfinale steigert, für immer unsterblich. Bassist John Deacon brachte mit „You’re My Best Friend“ den schönsten Pop-Song auf das Album und Roger Taylor rockte und sang „I’m In Love With My Car“. Freddie und Brian May schwelgten bei „Seaside Rendevous“ und „Good Company“ im Slapstick Sound der 20er Jahre. Für mich persönlich krönen neben „Bohemian Rhapsody“ drei Songs ganz besonders dieses Klasse-Album: der leicht melancholische Folk-Song „39“, die monumentale Rock-Hymne „The Prophet Song“ und die schönste Queen-Ballade „Love Of My Life“, später bei den Konzerten vom Publikum fast immer im Alleingang gesungen. Auch 30 Jahre nach ihrem ersten Erscheinen übt diese CD eine unglaubliche Faszination aus. Der hohe Produktions-Standard und der ungewöhnliche Detailreichtum mit vielen kleinen Soundgags machen die „Night At The Opera“ immer wieder zu einem Hörerlebnis. Zum Jubiläum spendiert die Plattenfirma jetzt das Album noch einmal neu remastered und zusätzlich für die Sound-Freaks in einer 5.1. DVD Surround Version.