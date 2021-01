Schon allein wegen der unveröffentlichten Aufnahmen für Fans unverzichtbar: die Queen-DVD „Live At Wembley Stadium“

Am 13. Juli 1985 traten Queen im Londoner Wembley Stadion beim weltweit übertragenen Konzertmarathon „Live Aid“ auf und begeisterten nicht nur die Fans in der legendären Fußballarena. Der Initiator von „Live Aid“, Sir Bob Geldof, geriet bei der Show ins Schwärmen: „Das ist die perfekte Bühne für Freddie Mercury und Queen“. Genau ein Jahr später gehörte den britischen Superstars die Bühne ganz allein. Erneut spielten sie ein sensationelles Konzert, dieses Mal in voller Länge. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere präsentierte die Rockgruppe ein knapp zweistündiges Set und integrierte darin ältere Songs wie „Seven Seas Of Rhye“ oder „Now I’m Here“ genauso wie die damals aktuellen Hits „A Kind Of Magic“ oder „I Want To Break Free“.

Unveröffentlichte Aufnahmen!

Die Show wurde damals bereits für verschiedene TV-Stationen mitgeschnitten und im Mai 1992 auf CD veröffentlicht, jetzt aber zum ersten Mal in voller Länge auf DVD freigegeben. Trotz kleinerer technischer Probleme (Rückkopplungen, Bildsprünge) ist die Doppel-DVD „Live At Wembley Stadium“ auch wegen der vielen bisher unveröffentlichten Aufnahmen auf der zweiten DVD (Interview mit Brian May und Roger Taylor, Filme bei einer Probe und aus dem Backstage-Bereich) für die Fans unverzichtbar. Zu den Höhepunkten der Queen-Gala zählen die wunderbare Ballade „Love Of My Life“ und ein akustisches Rock’n’Roll-Medley mit Klassikern wie „Tutti Frutti“ oder „Hello Mary Lou“. Bei den Hymnen „Bohemian Rhapsody“ und „We Are The Champions“ erhält Freddie Mercury gesangliche Unterstützung vom gesamten Publikum. In der Anmoderation von „Who Wants To Live Forever“ zerstreute der charismatische Sänger damals auch alle Gerüchte, die über seine Solo-Karriere kursierten: „Ich bleibe bei Queen, bis ich sterbe.“