Neue Platte, neuer Sound. Silbermond erfinden sich auf ihrem vierten Studioalbum „Himmel auf“ zwar nicht komplett neu, klingen aber definitiv elektronischer, erwachsener und erstaunlich frisch.

Nicht jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Für „Himmel auf“ haben Silbermond deshalb erst mal ein ganzes Dutzend fertiger Tracks wieder weggeschmissen und von Null angefangen. „Es wird nie leichter, ein Album zu machen“, erzählt Sängerin Stefanie Kloß. „Wenn man als Band ins Studio geht und alles total easy findet, kann dabei nichts Gutes entstehen. Es wäre auch schlimm, wenn es keine Herausforderung mehr wäre.“ Sich von unnötigem Ballast zu befreien stellte sich als weise Entscheidung heraus, denn Songs wie „Ans Meer“, „Gegen“ oder „Wofür“ zeigen die Band von einer ganz neuen, intensiven und elektronischen Seite, die ihnen exzellent zu Gesicht steht. Und: Silbermond machen den Mund auf und beziehen ganz klar Stellung zu Themen, die ihnen am Herzen liegen. In „Irgendwo in der Mitte“ geht es um Politik und darum, dass das Leben eben nie komplett schwarz oder weiß ist, „Weiße Fahnen“ handelt vom Schicksal der Kindersoldaten in Afrika, während „Waffen“ ein klarer Anti-Kriegs-Song ist. „Ich bin zwar keine, die 5.000 Sachbücher pro Woche liest, aber ich habe doch an mir entdeckt, dass die Sensibilität für das, was in der Welt draußen passiert, deutlich zugenommen hat“, erklärt die 27-jährige Sängerin ihre Beweggründe.

Ungewohnte Sounds, Loops und Beats

Silbermond 2012 Sony Music

Plötzlich blitzen ganz ungewohnte Sounds, Loops und Beats auf, die aus gewöhnlichen Rock-Nummern kleine Hybrid-Schätzchen machen. Aber keine Bange: gefühlvolle Balladen („Ja“), „Coldplayeskes“ („Das Gute gewinnt“) oder Liebeslieder („Für dich schlägt mein Herz“) fehlen auch dieses Mal nicht. So hört es sich an, wenn eine Band erwachsen wird. „Klar, man wird älter“, schmunzelt Gitarrist Thomas Stolle. „Das merkt man zunächst im privaten Umfeld, und dann wird einem klar, dass man schon drei Alben gemacht hat. Schon allein deshalb muss sich etwas Neues tun. Das Schöne ist dabei, dass man nie das Gefühl hat, schon alles gesagt zu haben, im Gegenteil: Für mich geht’s jetzt erst richtig los.“