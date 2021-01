Alles, was das Rolling Stones-Fanherz so begehrt: 4 DVDs mit allem, was auf der „Licks“-Tour 2003 wichtig war. Dazu gibt's klasse Bonusmaterial bis zum Abwinken.

Die Rolling Stones waren mit ihrer „Licks“-Tour zum 40 jährigen Bühnenjubiläum der Band im letzten Jahr der weltweit erfolgreichste Live Act. Ihre Shows haben 3,4 Millionen Fans gesehen, und Brutto-Einnahmen von rund 300 Millionen US Dollar bedeuteten mal wieder einen Rekord. Und obwohl es bei den ganz großen Open Airs noch einige Rolling Stones Tickets gab, waren vor allem die Karten für die Hallenkonzerte der „größten Rock’n’Roll Band der Welt“ schnell ausverkauft und äußerst begehrt. Denn Mick Jagger, Keith Richards und Co. konzipierten ihre Live-Tour diesmal für drei Bühnen: einmal als gigantisches Open Air Spektakel, einmal als aufwendige Hallenshow, und dann als kleines „Club-Konzert“ für jeweils nur rund 1 ½ Tausend Zuschauer. Für alle Fans, die dieses Live-Ereignis verpasst haben, gibt es jetzt von den Rolling Stones mit der 4 DVDs umfassenden „Four Flicks“-Box den perfekten Tour-Nachklapp. DVD 1 dokumentiert in einem Special die Tourvorbereitungen der Band: von den ersten Proben in einem Pariser Studio, von den Planungen an den Bühnenkonzeptionen, vom Fitness- und Gesangs-Training von Mick Jagger, bis zum ersten kleinen „geheimen“ Auftritt in einem kleinen Club in Kanada, nach dem man die verschwitzten und abgekämpften Stones genau so erschöpft und glücklich erlebt, wie eine x-beliebige Newcomer-Band nach ihrem ersten Auftritt. So authentisch und nah dran haben wahrscheinlich nur wenige Rolling Stones Fans ihre Band bisher gesehen. Und diese dichten Ein- und Anblicke machen neben den vielen Rolling Stones Hits auch den besonderen Charme der mitgefilmten „Licks“-Live-Konzerte aus.

Noch mehr Stones geht nicht

DVD 2 bringt die Highlights vom Auftritt der Band im New Yorker Madison Square Garden, inklusive dem Duett mit Live-Gast Sheryl Crow bei Honky Tonk Women. Das Londoner Twickenham Stadium ist Schauplatz der dokumentierten „Licks“-Arena Show auf DVD 3, und hier überzeugen die Stones mit Klassikern wie „Wild Horses“, „Tumbeling Dice“ oder „Symphathy For The Devil“. Ein Highlight der beiden großen Rolling Stones Shows ist jeweils auch der Showpart auf der kleinen Bühne inmitten des Publikums. Die vierte DVD ist für mich aber das musikalische Highlight der „Four Flicks“-Box: Bei ihrem „kleinen“ Clubkonzert im Pariser Olympia Theatre stellen Mick Jagger & Co. mit ihrem athmosphärisch dichten Set nachdrücklich unter Beweis, dass sie mit ihrem bluesigen Rock auch dort, ganz ohne Showeffekte, mühelos bestehen können. Die exzellente Begleitband, mit dem Pianisten Chuck Leavell und dem Saxophonisten Bobby Keys, unterfüttert die vier Urgesteine bei allen Auftritten mit einem mehr als soliden musikalischen Fundament. Und das sich bei den drei Konzertmitschnitten einige Songs wie z.B. Brown Sugar, oder Jumping Jack Flash wiederholen, macht zumindest für den Fan die jeweils eigene Konzert-Athmosphäre wieder wett. Die „Four Flicks“-Box ist also ihren durchschnittlichen Preis zwischen 46 bis 56 Euro allemal wert. Die einzelnen Konzerte sind jeweils mit einem eigenen Intro liebevoll ausgestaltet, als Extras gibt es parallel zu einigen Songs noch Statements der Band, oder man kann während der Konzerte auch Backstage Impressionen sammeln. Die umfassende Rolling Stones Tour-Dokumentation wird zudem noch mit Bonus Tracks, wie z.B. dem gemeinsamen Auftritt mit AC/DC Gitarrist Angus Young in „Rock Me Baby“ abgerundet. Wem die Rolling Stones egal sind, für den ist die 4er DVD Box wohl viel zu üppig, für mich gilt: It’s Only Rock’n’Roll, but I Like It.