auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Whatsapp teilen

auf E-Mail teilen

Felix Jaehn landete bereits zwei Mal auf Platz 1 in den Deutschen Single Charts. Mit „Cheerleader“ schaffte er es sogar in Amerika zur Nummer 1. Am Freitagmorgen war er eine Stunde live in der SWR3 Morningshow mit Michael Wirbitzky und Sascha Zeus.