Foy Vance mit drei Songs aus seinem Album „Joy of Nothing“

Manchmal stolpert man über ein Album, hört es und verliebt sich sofort in die Songs. So ging es SWR3-Musikmän Matthias Kugler mit „Joy of Nothing“ von Foy Vance. Bei SWR3 hat er gleich drei Songs unplugged gespielt. Reinhören! Jetzt!