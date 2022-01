The Rasmus unplugged: "I'm Still Standing"

Grenade ist eine dramatische Ballade, in der Bruno Mars seinen Liebeskummer ziemlich bildhaft beschreibt. „Ich fange eine Granate für dich oder Ich springe für dich vor einen Zug klingt natürlich extrem. Aber das soll eigentlich nur meine Liebe unter Beweis stellen“, erzählt er im SWR3-Interview. Seine Fans lieben den Song so sehr, dass er im Februar 2011 gleichzeitig auf Platz 1 der Single-Charts in den USA, England und Deutschland steht. mehr...