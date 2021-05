Eine herrliche Mischung aus Latino-Sounds mit fettem Beat: Yerba Buena ist Multikulti-Musik, die sofort ansteckt. Nicht umsonst werden sie in New York als heißester Tanzact gehandelt.

Der Schmelztiegel von New York bringt die unterschiedlichsten Stile aus Jazz, Blues, HipHop, Rock oder Folklore zusammen und zieht deswegen Musiker aus allen Ländern an. Andres Levin, der Macher von Yerba Buena, kam 1989 aus seinem Heimatland Venezuela an die amerikanische Ostküste. Zuerst arbeitete er als Songschreiber oder Produzent für Chaka Khan, Tina Turner oder David Byrne, zuletzt war er mit D'Angelo und Macy Gray im Studio. Um seine Idee eines „urbanen Latin Sounds“ zu verwirklichen, suchte sich der Multi-Instrumentalist Levin dann eine eigene Band. Aus Kuba kommt die Sängerin Xiomara Laugart, einige andere Musiker aus Levins New Yorker Umfeld.

Die Songs wurden zusammengesetzt wie ein Puzzle

Die Kompositionen des Albums „President Alien“ entstanden auf ganz unkonventionelle Weise: „Viele der Songs wurden zusammengesetzt wie ein Puzzle mit verschiedenen Musikern, die gerade greifbar waren oder per Datenaustausch mitarbeiteten. Einzelne Melodienblocks wurden angepasst und jedes Teil ist im Prinzip austauschbar“ erklärt der Kopf von Yerba Buena. Er bastelte im eigenen Studio in Manhattan die Einzelteile zu einem faszinierenden Ganzen. So kombiniert er z.B. in „Definition Of A Warrior“ afrikanische Rhythmik mit Eastcoast-HipHop.

In New York heißeste Tanzband

Die CD „President Alien“ beginnt mit einem definitiven Sommer-Hit: „Guajira (I Love U 2 Much)“, die erste Single, ist mit ihrer Mischung aus südamerikanischem Flair und urbanem HipHop-Style der große Party-Kracher des Albums. Die sehr vielseitige Multikulti-Produktion ist gespickt mit temperamentvoller Folklore aus Südamerika („In Casa, Mi Casa“) oder treibenden Afro-Beats („Follow Me“). Bei den vielen rhythmusbetonten Songs bleibt das Stimmungsbarometer durchgängig hoch. Deswegen gelten Yerba Buena momentan als heißeste neue Tanzband in New York und Dave Matthews lud die Newcomer spontan für einige Konzerte ein.