Die Red Hot Chili Peppers sind eine der erfolgreichsten und wichtigsten Bands der Musikgeschichte. Besonders geprägt haben die Funk-Rocker das Genre Crossover, also eine Kreuzung von Musikstilen, mit ihrem Album „Blood Sugar Sex Magik“. Nach vielen Wechseln der Bandbesetzung gelten Sänger Anthony Kiedis, Bassist Flea, Schlagzeuger Chad Smith und Gitarrist John Frusciante als Hauptmitglieder der Band. 2012 wurden die Chilis in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.