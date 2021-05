auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Whatsapp teilen

auf E-Mail teilen

Am 12. April feierte Herbert Grönemeyer seinen 65. Geburtstag. Beim SWR3 Star-Abend geht es zwei Stunden lang nur um den deutschen Sänger, Pianisten und Songschreiber. Neben der Musik ist Grönemeyer für sein gesellschaftliches Engagement bekannt. Beim New Pop Festival 2017 wurde er als Pioneer Of Pop ausgezeichnet.