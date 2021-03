Ihr Hit Radioactive war nur eines der Highlights von Imagine Dragons beim SWR3 New Pop Festival 2013. Ihren Auftritt im Festspielhaus Baden-Baden gibt es hier zum Anschauen. Außerdem geht für einen Imagine-Dragons-Fan ein Traum in Erfüllung.

Meet & Greet: deine zehn Minuten mit Imagine Dragons

Es ist eine einmalige Chance: Für zehn Minuten gehört deine Lieblings-Band nur dir. Gewinne einen exklusiven Video-Call mit Imagine Dragons! Zehn Minuten lang alles fragen, was du schon immer von der Band wissen wolltest. Das ein oder andere Bildschirm-Selfie ist sicher auch drin und vielleicht gibt es ja sogar ein kleines Privat-Konzert.

So bist du dabei

Antworte am Donnerstag auf die SWR3 Instagram-Story, warum ausgerechnet DU das exklusive Meet & Greet mit Imagine Dragons gewinnen möchtest. Was verbindet dich mit der Band? Was bedeuten dir ihre Songs? Was macht dich zum größten Imagine-Dragons-Fan in SWR3Land?

Imagine Dragons beim SWR3 New Pop Festival

Was sich 2013 beim New Pop Festival abzeichnete, ist heute Gewissheit: Imagine Dragons sind eine der besten Livebands! Sänger Dan Reynolds hat so viel Charisma und Stimmgewalt, er riss damals alle im Festspielhaus mit. Popsongs, die live zu Rockhymnen werden! Dazu mein Highlight: Wenn Dan an einer riesengroßen Trommel den Takt angibt und tausende Hände im Rhythmus mitklatschen! SWR3-Musikredakteur Dirk Scherer

Wir bringen euch jetzt dieses Gefühl von damals zurück! Nur hier seht ihr das Imagine Dragons Konzert vom SWR3 New Pop Festival 2013 in voller Länge und am Donnerstagabend ab 20 Uhr im Radio!

Imagine Dragons: „Thunder“

