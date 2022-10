Mit SWR3 ganz nah an den Stars. Wir bringen euch exklusiv zu einem Konzert von Sam Smith in der Royal Albert Hall in London.

2014 haben wir einen Newcomer namens Sam Smith zum SWR3 New Pop Festival geholt. Er hatte gerade sein Debütalbum veröffentlicht, darauf auch der Song Stay With Me. Acht Jahre später ist Sam Smith einer der größten Popstars der Welt, hat 33 Millionen Alben und 230 Millionen Singles verkauft und 4 Grammys, 3 Brit Awards und einen Oscar gewonnen.

Hier Bilder von Sam Smith beim New Pop 2014 anschauen!

Jetzt ist es an der Zeit, Sam Smith und SWR3Land wieder zusammenzubringen. Aber diesmal kommen wir zu ihm. Zwei Fans aus SWR3Land haben die Chance, bei einem seiner Konzerte in der legendären Royal Albert Hall in London dabei zu sein. Hier erfahrt ihr, wie ihr gewinnen könnt:

Hört am Montag, den 17. Oktober , die SWR3 Morningshow .

, die . Gegen 8:10 Uhr läuft dort ein Beitrag mit Facts über Sam Smith . Einer davon ist FALSCH!

läuft dort ein . Einer davon ist FALSCH! Nennt uns den falschen Fact und nehmt so am Gewinnspiel teil.

und nehmt so am Gewinnspiel teil. Unter allen Teilnehmenden mit der richtigen Lösung wird der Gewinn verlost.

Die Gewinnerin oder der Gewinner kann mit einer Begleitperson am 21. Oktober in London beim Konzert von Sam Smith in der Royal Albert Hall dabei sein.

Die Flüge nach London und zurück und zwei Nächte im Hotelzimmer sind inklusive.

Sam Smith erfüllt sich einen Traum: Konzert in der Londoner Royal Albert Hall

An zwei Tagen hintereinander spielt Sam Smith in der Royal Albert Hall in London. Viele legendäre Konzerte gab es bereits in diesem historischen Konzertsaal: von Adele, den Killers oder Robbie Williams. Oft sind die Konzerte zusammen mit einem Orchester. Auch die berühmte Last Night Of The Proms findet in dem Saal statt.

SWR3-Musikredakteur Matthias Kugler 11.10.2022 Das macht die Royal Albert Hall so besonders Dauer 1:22 min

Sam Smith war selbst schon als Besucher bei vielen Konzerten in der Royal Albert Hall, erzählt er im exklusiven SWR3-Interview. Er mag am meisten die runde Form des Raumes. Der Konzertsaal ist wie ein römisches Amphitheater gebaut. So gebe es eine ganz besondere Atmosphäre, findet Sam Smith: „ Es wird sehr viel Liebe in diesem Raum sein .“ Er fühle sich geehrt, endlich in diesem edlen Konzertsaal aufzutreten.

Seit vier Jahren hat Sam Smith kein Konzert mehr gespielt. Er freut sich am meisten darauf, seine Fans wiederzusehen. Mit dabei in London werden auch zwei Fans aus SWR3Land sein. Was können unsere Gewinnerinnen oder Gewinner erwarten?

Ich werde aus vollem Herzen singen. Ich werde mehr Seele in diese Konzerte legen, als ich es jemals getan habe. Es wird eine richtige Show! Wie ein Theatererlebnis.

Wenn das ganze Publikum mitsingt, sei das sehr emotional für ihn. Singen sei für ihn schon immer wie eine Art Heilung gewesen, erzählt er im SWR3-Interview. Sogar das Singen allein unter der Dusche befreie und bringe Freude und habe etwas Magisches. Aber seine eigenen Songs singt er unter der Dusche nicht – nur die von anderen!

Kurz vor seinem Konzert in der Royal Albert Hall wird er sich, wie immer, einen ruhigen Moment mit seiner Band nehmen. Sam ist wichtig, dass es bei seinen Shows nicht nur um ihm geht. Es geht um das Team, also auch um die Musikerinnen und Musiker, die mit ihm auf der Bühne stehen. Dieser Moment sei wie eine Art Gebet.

Seine Bühnenoutfits für London hat er schon ausgewählt. Ganz nach dem Motto: „ Je mehr Glitzer, desto besser! “ Und er verrät schon mal: Das Outfit wird „unholy“, passend zu seiner aktuellen Single.

Sam Smiths neuer Hit Unholy

Es ist bereits sein achter Nummer-1-Hit in seiner Heimat Großbritannien. Damit hat er genauso viele wie die Rolling Stones oder Oasis. „ Wenn ich zu viel darüber nachdenke, explodiert mein Gehirn “, sagt Sam Smith im SWR3-Interview.

Er liebe all seine Songs von ganzem Herzen und hoffe immer, dass die Musik auch den Leuten gefällt. Aber über so großen Erfolg, wie jetzt wieder mit Unholy, sei er auch heute noch überrascht und sehr glücklich. Funfact: Den Chor in Unholy hat Sam Smith ganz allein im Tonstudio eingesungen. Der Song handelt von einem Ehemann, der seine Frau in einem Stripclub betrügt.

In ‚Unholy‘ geht darum, Teil eines Geheimnisses zu sein – von dem man eigentlich kein Teil sein möchte. Das ist mir in meinem Leben schon oft passiert.

Bekannt geworden ist Sam Smith mit seinen emotionalen Balladen (Stay With Me). Zuletzt wurde seine Musik aber immer elektronischer und Dance-lastiger (Dancing With A Stranger oder Diamonds). Mit Unholy ist er jetzt im bombastischen „Hyperpop“ angekommen. Aber er habe immer schon gerne mit verschiedenen Genres gespielt und wolle immer neue Wege mit seiner Musik gehen, sagt er im SWR3-Interview. Apropos neu: Aktuell arbeitet Sam Smith an einem neuen Album, das 2023 erscheinen soll.

Das ist die Sängerin an Sam Smiths Seite

Kim Petras ist eine deutsche Sängerin und Songwriterin, die heute in den USA lebt. Sam sagt, sie sei ein sensationelles Talent und ein Superstar und er ist froh, dass sie jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommt, denn die hätte sie auch verdient. Sam Smith wurde durch die queere Community in New York auf sie aufmerksam, als er Anfang 20 war. Dort war sie schon sehr bekannt und er liebte ihre Musik und ihre Kunst. Als er Unholy schrieb, war sie erste Person, die ihm für einen gemeinsamen Teil einfiel.