Mit SWR3 schon jetzt auf den Konzert -und Festivalsommer freuen! Bei uns habt ihr die Chance, Tickets für verschiedene Top-Events zu gewinnen. Und so gehts:

Ab dem 25. Januar in diesen Artikel hier auf SWR3.de klicken

in diesen Artikel hier auf klicken Lieblingsevent auswählen und anmelden

SWR3 einschalten!

Ab dem 30. Januar nennen wir stündlich in der Morningshow (zwischen 5 und 10 Uhr) und stündlich in der Feierabendshow MOVE (zwischen 16 und 19 Uhr) die Namen der ausgelosten Gewinnerinnen und Gewinner (immer kurz nach den Nachrichten zur vollen Stunde)

nennen wir stündlich in der (zwischen 5 und 10 Uhr) und stündlich in der Feierabendshow (zwischen 16 und 19 Uhr) die Namen der ausgelosten Gewinnerinnen und Gewinner (immer kurz nach den Nachrichten zur vollen Stunde) Wenn ihr euren Name im Radio hört, habt ihr 15 Minuten , um unter der Telefonnummer 07221 2011 anzurufen

hört, habt ihr , um unter der Telefonnummer 07221 2011 Meldet ihr euch in der vorgegebenen Zeit, habt ihr die Tickets!

Wann genau ihr für welches Event Karten gewinnen könnt, erfahrt ihr hier

Lest euch noch die Teilnahmebedingungen zum SWR3-Ticketalarm durch!

Klickt einfach auf das Festival oder Konzert, für das ihr am liebsten Karten gewinnen wollt. Dann noch Kontaktdaten eingeben und mit ein bisschen Glück erlebt ihr eure Lieblingskünstlerinnen- und Künstler for free mit SWR3.

Jeden Tag könnt ihr Tickets für andere Events gewinnen – insgesamt über 180 Stück! Von Rock über Pop bis Elektro – es gibt Konzerte und Fesivals für alle Musikgeschmäcker.

Am Montag (30.01.) für Rock am Ring, am Dienstag (31.01.) für das Sea You Festival, Mittwoch (01.02.) für Sarah Connor, Donnerstag (02.02.) für die Red Hot Chili Peppers, am Freitag (03.02.) für das Kessel Festival und am Montag (06.02) nochmal für Rock am Ring und für das Campus Festival. Hier gibts alle Infos zu den Konzerten und Festivals:

Die Toten Hosen, Rise Against, Limp Bizkit, K.I.Z., Tenacious D, Bring Me The Horizon und Machine Gun Kelly. Nur ein paar der Bands und Acts, die vom 2. bis 4. Juni dieses Jahr bei Rock am Ring auftreten. Bei uns gewinnt ihr ein Dreitagesticket für das Festival, inklusive Camping.

Noch mehr Tickets für Rock am Ring gibt es am 06.02.

Das wohl schönste Festival in SWR3Land findet vom 14. bis 17. Juli statt. Wie beim berühmten amerikanischen Coachella-Festival legen hier alle viel Wert auf tolle Outfits und positive Vibes. Bereits bestätigt für das Electro-Festival sind Alle Farben und Vize. Bei uns bekommt ihr ein Dreitagesticket inklusive Camping.

Nach ihrem Weihnachtsalbum kommt die Sommer-Open-Air-Tour. Dabei spielt Sarah Connor auch auf der Loreley-Freilichtbühne. Es ist die letzte Tournee zu ihrem Album Herz Kraft Werke von 2019.

Es ist das einzige Deutschland-Konzert der Chili Peppers in diesem Jahr! Hört die neuen Songs der beiden von Alben 2022 Unlimited Love und Return Of The Dream Canteen live.

Am 24. und 25. Juni findet das Kessel Festival auf dem Cannstatter Wasen statt. Die ersten Bands sind schon bekannt: Rea Garvey und Jan Delay.

Montag (06.02.): Rock am Ring und Campus Festival im Bodenseestadion Konstanz

Am letzten Tag des SWR3 Ticketalarm gibt es nochmal Tickets für Rock am Ring und außerdem für das Campus Festival am 19. und 20. Mai. Dort spielen Hip-Hop-Acts wie Marteria, Indie-Bands wie Von Wegen Lisbeth oder Deutsch-Pop-Künstlerinnen wie Wilhelmine.

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel „SWR3 Ticketalarm“, das von SWR3 veranstaltet wird. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk - Anstalt des öffentlichen Rechts - vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

Registrieren kann man sich in dem man sich, zwischen dem 25.1.2023 und dem 6.2.2023, 18:00 Uhr, ins Gewinnspielformular auf www.SWR3.de einträgt.

Gewinn

Jede/r Gewinner:in erhält zwei Tickets für das, in der jeweiligen Spielrunde, ausgelobte Event.

Teilnahmeberechtigung

Das Mindestalter für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist 18 Jahre.

Durchführung des Gewinnspiels im Programm von SWR3

Die Spielrunden finden zwischen dem 30.1.2023 und dem 3.2.2023 & am 6.2.2023 jeweils zwischen 5:00 Uhr und 10:00 Uhr sowie zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr stündlich statt. Die Spielrundenteilnehmer:innen werden unter den teilnahmeberechtigten Gewinnspielteilnehmer:innen, die sich für das jeweilige Event registriert haben, ausgelost. Wenn man seinen Namen im Programm von SWR3 hört, hat man 15 Minuten lang Zeit sich telefonisch auf der 07221 2011 zu melden. Gelingt der Spielrundenteilnehmerin/dem Spielrundenteilnehmer dies im genannten Zeitfenster, hat sie/er gewonnen.

Die Gewinner:innen werden zwischen dem 30.1.2023 und dem 7.2.2023 ca. 17:00 Uhr per Mail über die Gewinndetails informiert. Sofern die/der Gewinner:in sich nicht innerhalb von 24 Stunden nach der Kontaktaufnahme zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird eine neue Gewinnerin/ein neuer Gewinner ermittelt. Die Gewinnspielteilnehmenden sollten deshalb, ihre Mails und auch die SPAM-/Sicherheits-Filter regelmäßig checken.

Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Sollte ein/e Gewinnspiel-Teilnehmer:in über sein Alter getäuscht haben und On Air als Gewinner:in genannt worden sein, ist der Gewinn nichtig, wenn sich die Angabe unwahrer Tatsachen herausstellt.

Hinweise zum Gewinn

Der Gewinn kann nur zu dem festgelegten Zeitpunkt angetreten werden. Sollte der Gewinn zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht angetreten werden, verfällt der Gewinn ersatzlos.

Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Umwandlung in andere Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar (auch nicht innerhalb der Familie), sondern nur für die eigene Verwendung gedacht. Ein Weiterverkauf der Zugangsberechtigung ist nicht erlaubt.

Erweiterungen des Gewinns sind leider nicht möglich.

Sofern das Event aus einem wichtigen Grund nicht stattfinden kann oder der Ablauf des Events Änderungen erfährt sind Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen ausgeschlossen.

Sonstiges

Die An- und Abreise zum bzw. vom Event-Ort wird von der/vom Teilnehmer:in selbst sowie auf eigene Kosten und eigenes Risiko organisiert und durchgeführt.

Die/der Teilnehmende akzeptiert, dass es sich bei den Events nicht um vom SWR verantwortete Leistungen handelt. Für die Teilnahme an dem jeweiligen Event gelten die entsprechenden AGBs des Veranstalters.

Die/der Teilnehmende erklärt sich damit einverstanden, dass ihre/seine persönlichen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt werden.

Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer erklärt sich auch damit einverstanden, dass ihr/sein Name, ihr/sein Wohnort sowie Gespräche mit ihr/ihm im Programm von SWR3 veröffentlicht werden.

Die Gewinnerin/der Gewinner und die Begleitperson erklären sich auch bereit, für eine weitergehende Berichterstattung zur Verfügung zu stehen.

Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es auf https://www.swr3.de/datenschutz.

Der SWR ist ebenso berechtigt, den Namen, den Wohnort der Gewinnerin/des Gewinners, zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel, auch an andere Medienunternehmen weiterzugeben.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden oder den Spielmodus zu ändern. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung pandemiebedingt, aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmer:innen stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR oder den Veranstalter des ausgewählten Events zu.

Der SWR kann Teilnehmende aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

Aktive und ehemalige Mitarbeitende des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert.

Gewinnspender sind die Veranstalter der jeweiligen Events.