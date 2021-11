Am 1. Advent spielen wir fünf Stunden die besten neuen X-Mas-Hits und Klassiker in SWR3. Hier gibt es schon jetzt die größten Christmas-Hits und ihre Geschichte.

Zwischen 2G-Diskussion und Corona-Tests wollen wir in SWR3 ein bisschen besinnliche und feierliche Weihnachts-Stimmung aufkommen zu lassen. Wie ginge das besser als mit Musik?

Radio an am 1. Advent: Fünf Stunden Christmas-Songs

Am 28. November eröffnen wir die X-Mas-Hit-Saison 2021 und spielen für euch von 19 bis 0 Uhr die besten neuen Weihnachts-Songs und natürlich die ganz großen Klassiker – von All I Want For Christmas Is You bis Last Christmas, von Driving Home For Christmas bis It's Beginning To Look A Lot Like Christmas.

Die größten Christmas-Hits und ihre Geschichte

Im SWR3-Musik-Podcast Die größten Hits und ihre Geschichte erzählen die Musikredakteure Jörg Lange und Matthias Kugler die Hintergründe zu den wichtigsten Songs der Popgeschichte. Mit dabei sind auch einige Weihnachts-Songs.

Merry X-Mas Everybody – Slade

Als die Mutter von Slade-Bassist und Songschreiber Jim Lea ihrem Sohn vorschlägt, er solle mal ein Weihnachtslied schreiben, verzieht er nur gequält sein Gesicht. Ein Jahr später greift der Glam-Rocker die Idee doch noch auf und Merry X-Mas Everybody wird zum Nummer-1-Hit und Weihnachts-Klassiker.

Die größten Hits und ihre Geschichte 18.12.2020 Merry X-Mas Everybody – Slade Dauer 6:31 min

Do They Know It's Christmas – Band Aid

Ein schockierender Bericht über die Hungersnot in Äthiopien lässt Bob Geldof handeln. Mit Midge Ure schreibt er Do They Know It's Christmas. Mit Hilfe vieler UK-Stars spielen sie ihre Benefiz-Single in nur 24 Stunden ein.

Die größten Hits und ihre Geschichte 6.12.2020 Do They Know It's Christmas – Band Aid Dauer 5:28 min

Last Christmas – Wham!

Die Plattenfirma von Wham! wünschte sich einen Weihnachts-Hit. George Michael konnte liefern und schrieb eine alte Songidee zu Last Christmas um. Der wurde zum unverwüstlichen Weihnachts-Hit, obwohl ihm Band Aid 1984 in den Charts den Nummer-1-Platz wegschnappte.

Die größten Hits und ihre Geschichte 10.12.2020 Last Christmas – Wham! Dauer 5:00 min

Fairytale Of New York – The Pogues

Als Sänger Shane MacGowan Mitte der 80er-Jahre mit seiner Band The Pogues in den USA auf Tour war, wurde er durch die vielen irischstämmigen Fans dort mit der Geschichte der irischen Einwanderer konfrontiert. Das Ergebnis: Fairytale of New York, einer der schönsten X-Mas-Hits überhaupt!

Die größten Hits und ihre Geschichte 29.11.2020 Fairytale Of New York – The Pogues Dauer 5:29 min

Driving Home For Christmas – Chris Rea

Driving Home For Christmas ist einer der beliebtesten X-Mas-Hits aller Zeiten. Die Ursprungsidee entstand tatsächlich auch zufällig an Weihnachten, an Heiligabend 1979, als Chris Rea auf dem Weg nach Hause war – natürlich mit dem Auto!

Die größten Hits und ihre Geschichte 24.12.2020 Driving Home For Christmas – Chris Rea Dauer 4:48 min

All I Want For Christmas Is You – Mariah Carey

Es ist einer der erfolgreichsten X-Mas-Hits aller Zeiten und wurde kürzlich in Deutschland für 300.000 verkaufte Singles und Downloads mit Platin ausgezeichnet. Bis heute hat All I Want For Christmas Is You über 50 Millionen Euro an Tantiemen eingespielt, die Produktionskosten lagen dagegen nur bei einigen Tausend Euro. Entstanden ist der Song auf einem billigen Casio-Keyboard in Mariah Careys Schlafzimmer!

Die größten Hits und ihre Geschichte 1.12.2020 All I Want For Christmas Is You – Mariah Carey Dauer 4:58 min

White Christmas – Michael Bublé feat. Shania Twain

Auch der kanadische Super-Star Michael Bublé kam 2011 an einem Song nicht vorbei, als er sein Weihnachts-Album Christmas aufnahm: White Christmas, im Original von Bing Crosby, ist bis heute die erfolgreichste Single aller Zeiten.

Die größten Hits und ihre Geschichte 25.12.2020 White Christmas – Michael Bublé feat. Shania Twain Dauer 5:05 min

