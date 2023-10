Das „Special“ ist beim SWR3 New Pop Festival ein Highlight. Dieses Jahr mit: Die Fantastischen Vier, James Blunt, Lena Meyer-Landrut, Mark Forster, Matt Simons und Alice Cooper.

Das New-Pop-Special in Bildern

Die Fantastischen Vier werden Pioneer of Pop

Im Rahmen des Specials wird auch wieder der Musikpreis Pioneer of Pop vergeben. In diesem Jahr zeichnen wir Die Fantastischen Vier als Pioneer of Pop aus. Und feiern gleichzeitig Jubiläum: 30 Jahre Fantas und 25 Jahre New Pop!

Im vergangenen Jahr hat Rea Garvey den Pioneer-Award bekommen, davor Anastacia. Der Preis ging auch schon an Marius Müller-Westernhagen, Herbert Grönemeyer, Lenny Kravitz, a-ha, Joe Cocker und viele mehr.

Alice Cooper für sein Lebenswerk ausgezeichnet

Als Überraschungsgast ist Weltstar Alice Cooper beim Special dabei. Er bekommt den „SWR3 Lifetime“-Award. Sein Laudator: Thomas Gottschalk.

Thomas Gottschalk und Guido Cantz übergeben Rocklegende Alice Cooper den SWR3 Lifetime-Award. SWR3

SWR3-Musikmann Matthias Kugler hat Alice Cooper beim Festival interviewt und mit ihm über dessn Leben, Karriere und Erfolgsgeheimnis gesprochen. Und er war ziemlich begeistert von Alice Cooper. Denn der war supernett und offen.

Diese Stars haben live beim Special gespielt

James Blunt

2004 veröffentlicht James Blunt sein Debütalbum Back to Bedlam – mit dem Song You're Beautiful, der 2005 ein Megahit wird. Ein unglaublicher Karrierestart. Danach kommen die Hits 1973, Stay the Night und Bonfire Heart. Dieses Jahr hat James zusammen mit Star-DJ Alle Farben den Song Walk Away veröffentlicht. James Blunt wird das Festspielhaus beim SWR3 New Pop Festival dieses Jahr in einen Hauch von Melancholie hüllen, denn niemand singt so traurige Songs so schön wie James Blunt.

Lena Meyer-Landrut

ESC-Gewinnerin, Sängerin, Model, Influencerin, Casting-Jurymitglied. Das alles ist Lena Meyer-Landrut. Am Anfang ihrer Karriere hat sie beim SWR3 New Pop Festival den Award als Newcomerin des Jahres bekommen und ihren ESC-Hit Satellite gespielt. Das war 2010. Jetzt, neun Jahre später, hat sie mit Only Love, L ihr fünftes Studioalbum draußen. Und zusammen mit Nico Santos hat sie den Song Better am Start. Wir freuen uns, dass Lena dieses Jahr wieder auf der New-Pop-Bühne steht!

Mark Forster

Brille, Baseballcap und ein breites Lachen – all das hat Mark Forster zu seinen Markenzeichen gemacht. 2012 war er als Newcomer beim SWR3 New Pop Festival, nur ein paar Monate, nachdem sein Debüt-Album erschienen war. Spätestens seit dem Song Au Revoir 2014 und seinen Alben Bauch und Kopf und Tape ist Mark Forster fester Bestandteile der deutschen Musikszene. Und als Pfälzer nochmal doppelt sympathisch!

Ende vergangenen Jahres ist sein aktuelles Album LIEBE erschienen und wenn man sich in der Gerüchteküche umhört, kommt 2020 vielleicht schon das nächste Album. Legendär ist sein New-Pop-Besuch 2016, als er sich bei seinem Hit Wir sind groß versungen hat. Seitdem wird er von seiner Band „nachhaltig verarscht“, wie er unten im Video erzählt. Und ja: Wir lieben es, ihn an seinen Text-Aussetzer zu erinnern und freuen uns sehr, dass er trotzdem wieder beim New Pop Festival dabei ist!

Matt Simons

2016 war Matt Simons als Newcomer beim New Pop Festival. Im Interview mit Pierre M. Krause hat er damals erzählt, dass seine Musiker-Karriere erst in Fahrt kam, nachdem eine niederländische TV-Serie seinen Song gespielt hat. Mit We Can Do Better hatte er dann 2018 einen Radiohit und im April 2019 erschien das Album After the Landslide. Sein Sound ist melancholisch, hat aber meist auch eine gewisse Leichtigkeit – auch wenn seine Texte oft einen ernsten Hintergrund haben. Bestes Beispiel dafür: sein Song Open Up.

Star-Aufgebot beim New-Pop-Special

Beim „Special“ sind auch im Publikum und auf der Gäste-Couch von Guido Cantz jede Menge Stars dabei. Darunter Carolin Kebekus, Michael Kessler, Thomas Gottschalk, Max Giesinger, Sylvie Meis, Mundstuhl und viele mehr! Und vor der Show sind sie auf dem roten Teppich vorbeigekommen. Der in diesem Jahr übrigens ein grüner Grasteppich war.

Ursprünglich hatten wir auch Alice Merton fürs SWR3 New Pop Festival – Das Special angekündigt. Sie musste leider kurzfristig wegen Krankheit absagen.