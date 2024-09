Ennio Frankl aus München gilt als eines der vielversprechendsten Talente der deutschen Musikszene. Als echtes 2000er-Kind mit weiter Jeans und Boyband-Frisur spielt er modernen elektronischen Indie-Pop, emotionale Balladen und energiegeladene Partysongs. In Liedern wie "Kippe" und "Blaulicht" spricht er mit prägnanter Stimme besonders die jüngere Generation an, die sich in seinen Texten über Liebe, Herzschmerz und die Herausforderungen des Erwachsenwerdens wiederfindet. Begeisterungsstürme erreicht Ennio auch beim SWR3 New Pop Festival mit seinem Erfolgssong „Zeit“, den viele Fans einfach „Mit dir tanzen“ nennen. In nur eineinhalb Jahren hat sich der Münchner vom Geheimtipp zu einem gehypten Newcomer hochgespielt.