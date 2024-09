Diese Tickets gibt es nicht zu kaufen. Nutze jetzt die einzigartige Chance, einen ganzen Tag beim SWR3 New Pop Festival zu gewinnen!

Gewinne einen ganzen Tag beim SWR3 New Pop Festival 2024!

Jede Menge Acts wie Ed Sheeran oder Dua Lipa haben in der New Pop City Baden-Baden ihre Karriere begonnen. Auch dieses Jahr haben wir wieder einige Stars von Morgen hier. Für die einzelnen Konzerte gibt es Tickets im Verkauf aber das, was jetzt kommt gibt es nicht für Geld, sondern nur für Gewinner! Gewinne einen ganzen Tag beim SWR3 New Pop Festival. Wähle einfach selbst aus, welcher Tag das sein soll.

Um dir die Entscheidung zu erleichtern, gibts hier den Überblick über die Tage.

Ab Mittwochmorgen hast du stündlich zwischen 8 und 12 Uhr übers Radio die Chance auf einen ganzen Tag beim SWR3 New Pop Festival. Jetzt hier anmelden. 👇

Damit dir die Wahl leichterfällt, kommt hier ein Überblick über die einzelnen New-Pop-Tage von unseren SWR3 Musikredakteuren Dirk Scherer, Helena Stössel und Benedikt Wiehle!

SWR3 New Pop Festival 29.8.2024 Das könnt ihr am Donnerstag beim New Pop erleben! Dauer 1:28 min Einen ganzen Tag auf dem SWR3 New Pop Festival kostenlos erleben – so könnte sich auch euer New Pop Tag dann am 12. September anhören. Dirk Scherer aus unserer Musikredaktion hat mal eine Freundin, die noch nie bei Newpop war, zu einem virtuellen Spaziergang mitgenommen.

SWR3 New Pop Festival 2.9.2024 Das könnt ihr am Freitag beim New Pop erleben! Dauer 1:32 min SWR3 Musikfrau Helena Stössel hat alle Konzerte am Freitag beim SWR3 New Pop Festival für euch im Überblick:

SWR3 New Pop Festival 2024 29.8.2024 Das könnt ihr am Samstag beim New Pop erleben! Dauer 1:22 min SWR3 Musikredakteur Benedikt Wiehle hat alle Konzerte am Samstag beim SWR3 New Pop Festival für euch im Überblick:

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel, das von SWR3 veranstaltet wird. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk – Anstalt des öffentlichen Rechts – vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

Gewinn

Auslosungen am Mittwoch, 4.9.2024:

Jede/r Gewinner:in kann mit einer Begleitperson bei den SWR3 New Pop Festival-Konzerten (von Sea Girls, Mark Ambor und Ásdís) am 12.9.2024 dabei sein.

Auslosungen am Donnerstag, 5.9.2024:

Jede/r Gewinner:in kann mit einer Begleitperson bei den SWR3 New Pop Festival-Konzerten (von Dylan, Sophie and the Giants und Ennio) am 13.9.2024 dabei sein.

Auslosungen am Freitag, 6.9.2024:

Jede/r Gewinner:in kann mit einer Begleitperson bei den SWR3 New Pop Festival-Konzerten (von Benjamin Ingrosso, Tom Walker, The Last Dinner Party und Alle Farben) am 14.9.2024 dabei sein.

Teilnahmeberechtigung

Das Mindestalter für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist 16 Jahre.

Durchführung des Gewinnspiels im Programm von SWR3

Fürs Gewinnspiel registrieren kann man sich ab dem 2.9.2024 auf www.SWR3.de. Die Registrierungsmöglichkeit endet am jeweiligen Verlosetag um ca. 11:10 Uhr.

Die Spielrundenteilnehmerin/der Spielrundenteilnehmer wird ausgelost.

Die Spielrunden finden am 4.9.2024, 5.9.2024 und 6.9.2024 jeweils zwischen 8:00 Uhr und 12:00 Uhr stündlich statt.

Alle Teilnehmenden am Gewinnspiel müssen im Zeitraum der Spielrunden verfügbar und erreichbar sein. Sollte eine Teilnehmerin/ ein Teilnehmer für eine Spielrunde ausgelost und kontaktiert werden, aber nicht erreichbar sein hat sie/er keinen Anspruch auf Teilnahme an der Spielrunde.

Die ausgeloste Person bekommt Ausschnitte von insgesamt drei Songs vorgespielt und muss dann entscheiden, ob dies drei Künstler vom entsprechenden New Pop-Tag sind, den sie gewinnen können, oder nicht. Liegt die spielende Person mit ihrem Lösungsvorschlag richtig, gewinnt sie die Tickets.

Die Gewinner:innen wird/werden am jeweiligen Verlosetag per Mail über die Gewinndetails informiert. Sofern die/der Gewinner:in sich nicht innerhalb von 24 Stunden nach der Kontaktaufnahme zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird eine neue Gewinnerin/ein neuer Gewinner ermittelt. Die Gewinnspielteilnehmenden sollten deshalb ihre Nachrichten-Eingänge regelmäßig checken. Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Sollte ein/e Gewinnspiel-Teilnehmer:in über sein Alter getäuscht haben und On Air als Gewinner:in genannt worden sein, ist der Gewinn nichtig, wenn sich die Angabe unwahrer Tatsachen herausstellt.

Hinweise zum Gewinn

! Beim Besuch der Konzerte müssen die Jugendschutzvorschriften für das jeweilige Konzert beachtet werden. Die Einlassbestimmungen für die SWR3 New Pop Konzerte müssen beachtet werden. (Infos: https://www.swr3.de/new-pop-festival/termine-infos-100.html)

Der Gewinn kann nur zu dem festgelegten Zeitpunkt angetreten werden. Sollte der Gewinn zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht angetreten werden, verfällt der Gewinn ersatzlos.

Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Umwandlung in andere Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar (auch nicht innerhalb der Familie), sondern nur für die eigene Verwendung gedacht. Ein Weiterverkauf der Zugangsberechtigung ist nicht erlaubt.

Erweiterungen des Gewinns sind leider nicht möglich.

Sofern das Event aus einem wichtigen Grund nicht stattfinden kann oder der Ablauf des Events Änderungen erfährt sind Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen ausgeschlossen.

Sonstiges

Die An- und Abreise zum bzw. vom Event-Ort wird von der/vom Teilnehmer:in selbst sowie auf eigene Kosten und eigenes Risiko organisiert und durchgeführt.

Die/der Teilnehmende akzeptiert, dass es sich bei dem Event nicht um vom SWR verantwortete Leistungen handelt. Für die Teilnahme an dem Event gelten die entsprechenden AGBs des Veranstalters (SWR Media Services GmbH).

Die/der Teilnehmende erklärt sich damit einverstanden, dass ihre/seine persönlichen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt werden.

Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer erklärt sich auch damit einverstanden, dass ihr/sein Name, ihr/sein Wohnort sowie Gespräche mit ihr/ihm im Programm von SWR3 veröffentlicht werden.

Der SWR ist in diesem Zusammenhang auch berechtigt, die Daten der Teilnehmenden an den Kooperationspartner und dessen Ausführungsgehilfen zu übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen.

Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es auf https://www.swr3.de/datenschutz.

Der SWR ist ebenso berechtigt, den Namen, den Wohnort der Gewinnerin/des Gewinners, zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel, auch an andere Medienunternehmen weiterzugeben.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden oder den Spielmodus zu ändern. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmer:innen stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR oder den Veranstalter des ausgewählten Events zu.

Der SWR kann Teilnehmende aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

Aktive und ehemalige Mitarbeitende des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert.

Gewinnspender ist die SWR Media Services GmbH.