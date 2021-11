Leider muss Alma ihr Konzert beim SWR3 New Pop Festival absagen. Die Sängerin ist krank geworden. Als Ersatz spielt Zak Abel am Samstag um 17:30 Uhr im Kurhaus.

Wir wünschen Alma gute und schnelle Besserung. Sie lässt ausrichten, dass ihr die Absage sehr leid tut und entschuldigt sich bei den Fans. Get well soon, Alma!

Von der Unplugged-Bühne ins Kurhaus: Zak Abel

Warner Music Pressefoto

Wir haben aber direkten Ersatz klarmachen können. Und was für einen: Zak Abel aus England ist mit seinem Song Unstable durchgestartet.

Aktuell ist seine zweite Single da: All I Ever Do (Is Say Goodbye). Hier in der Accoustic-Version: