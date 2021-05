Leider muss Alma ihr Konzert beim SWR3 New Pop Festival absagen. Die Sängerin ist krank geworden. Als Ersatz spielt Zak Abel am Samstag um 17:30 Uhr im Kurhaus.

Wir wünschen Alma gute und schnelle Besserung. Sie lässt ausrichten, dass ihr die Absage sehr leid tut und entschuldigt sich bei den Fans. Get well soon, Alma!

Karten bleiben gültig

Die gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Wer seine Tickets zurückgeben möchte, hat die Möglichkeit, dies bis eine halbe Stunde vor Konzertbeginn an einem Stand im Foyer im Kurhaus Baden-Baden zu tun.

Warner Music Pressefoto

Das Unplugged-Konzert von Zak Abel auf der Live-Bühne um 22 Uhr kann wegen des kurzfristigen Einspringens leider nicht stattfinden. Wer ihn live sehen will, hat die Möglichkeit, zurückgegebene Karten am Sonderstand zu kaufen.

Von der Unplugged-Bühne ins Kurhaus: Zak Abel

Wir haben aber direkt Ersatz klar gemacht. Und was für einen: Zak Abel aus England hatte mit seinem Song Unstable seinen ersten Hit.

Aktuell startet er mit seiner zweiten Single durch: All I Ever Do (Is Say Goodbye). Hier in der Acoustic-Version: