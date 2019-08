James Blunt

Warner Music

2004 veröffentlicht James Blunt sein Debütalbum Back to Bedlam – mit dem Song You're Beautiful, der 2005 ein Megahit wird. Ein unglaublicher Karrierestart. Danach kommen die Hits 1973, Stay the Night und Bonfire Heart. Dieses Jahr hat James zusammen mit Star-DJ Alle Farben den Song Walk Away veröffentlicht. James Blunt wird das Festspielhaus beim SWR3 New Pop Festival dieses Jahr in einen Hauch von Melancholie hüllen, denn niemand singt so traurige Songs so schön wie James Blunt.

Lena Meyer-Landrut

Universal Music

ESC-Gewinnerin, Sängerin, Model, Influencerin, Casting-Jurymitglied. Das alles ist Lena Meyer-Landrut. Am Anfang ihrer Karriere hat sie beim SWR3 New Pop Festival den Award als Newcomerin des Jahres bekommen und ihren ESC-Hit Satellite gespielt. Das war 2010. Jetzt, neun Jahre später, hat sie mit Only Love, L ihr fünftes Studioalbum draußen. Und zusammen mit Nico Santos hat sie den Song Better am Start. Wir freuen uns, dass Lena dieses Jahr wieder auf der New-Pop-Bühne steht!

Mark Forster

Jens Koch

Brille, Baseballcap und ein breites Lachen – all das hat Mark Forster zu seinen Markenzeichen gemacht. 2012 war er als Newcomer beim SWR3 New Pop Festival, nur ein paar Monate, nachdem sein Debüt-Album erschienen war. Spätestens seit dem Song Au Revoir 2014 und seinen Alben Bauch und Kopf und Tape ist Mark Forster fester Bestandteile der deutschen Musikszene. Und als Pfälzer nochmal doppelt sympathisch!

Ende vergangenen Jahres ist sein aktuelles Album LIEBE erschienen und wenn man sich in der Gerüchteküche umhört, kommt 2020 vielleicht schon das nächste Album. Legendär ist sein New-Pop-Besuch 2016, als er sich bei seinem Hit Wir sind groß versungen hat. Seitdem wird er von seiner Band „nachhaltig verarscht“, wie er unten im Video erzählt. Und ja: Wir lieben es, ihn an seinen Text-Aussetzer zu erinnern und freuen uns sehr, dass er trotzdem wieder beim New Pop Festival dabei ist!

Ich möchte eingebundene Instagram-Inhalte auf SWR3.de sehen Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu Instagram erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Den Beitrag bei Instagram ansehen.

Alice Merton

Paper Plane Records

Alice Merton hätte selbst nicht gedacht, dass ihr Song No Roots ein so großer Erfolg werden würde. Nicht nur in Deutschland stürmte der Song die Charts, auch in den USA ging sie auf Tournee und No Roots landete in den Billboard-Charts. Die Nachfolge-Single Why so Serious hat genauso viel Power. Man merkt: Die Frau hat einfach eine Wahnsinns-Energie!

2017 war Alice Merton als Newcomerin beim SWR3 New Pop Festival. Dort hat sie erzählt, warum No Roots für sie zwei Seiten hat und eine wunderbare Unplugged-Version des Songs gespielt – nur Alice und das Klavier.

Matt Simons

Shervin Lainez

2016 war Matt Simons als Newcomer beim New Pop Festival. Im Interview mit Pierre M. Krause hat er damals erzählt, dass seine Musiker-Karriere erst in Fahrt kam, nachdem eine niederländische TV-Serie seinen Song gespielt hat. Mit We Can Do Better hatte er dann 2018 einen Radiohit und im April 2019 erschien das Album After the Landslide. Sein Sound ist melancholisch, hat aber meist auch eine gewisse Leichtigkeit – auch wenn seine Texte oft einen ernsten Hintergrund haben. Bestes Beispiel dafür: sein Song Open Up.

Wer bekommt den Pioneer of Pop?

Im Rahmen des Specials wird auch wieder der Musikpreis Pioneer of Pop vergeben. Im vergangenen Jahr war das Rea Garvey, davor Anastacia. Der Preis ging auch schon an Marius Müller-Westernhagen, Herbert Grönemeyer, Lenny Kravitz, a-ha, Joe Cocker und viele mehr. Wer es in diesem Jahr wird, verraten wir euch kurz vorm New Pop Festival!