Dean Lewis: Oasis-Fan meets Ed Sheeran

Dean Lewis bringt aus Australien sein Sunnyboy-Surfer-Image mit, ist wahnsinnig sympathisch und überrollt seine Fans beim Konzert mit einer Welle von Energie. Dazu noch ein Haufen wunderschöner Songs, fertig ist das Rezept für ein echtes New-Pop-Erlebnis!

Lewis Capaldi: Stimmliche Urgewalt und Gänsehaut-Charme

Lewis Capaldis Hit heißt Someone You Loved. Er ist eine Art männliche Adele bei ihrem ersten Album. Ein junger Schotte aus einem Pub, der sich gibt, wie er ist. Kein feinpolierter Typ, der allen gefallen will. Er sagt, was er denkt und ist authentisch. Sowas spüren die Fans.

Christopher: Hype in Skandinavien und Asien

Der 27-jährige Däne ist kein typischer Newcomer. Schon als Teenager stand er auf der Bühne, veröffentlichte als 20-Jähriger sein Debüt-Album Colours und schaffte es schon mit diversen Singles bis ganz nach vorne in den Charts seiner Heimat. Spätestens seit seinem Hit Irony ist er aber auch bei uns in Deutschland mehr als nur ein Geheim-Tipp.

Freya Ridings: faszinierende Stimme und wunderschöner Pop

Freya Ridings ist so etwas wie das britische Wunderkind der vergangenen zwölf Monate. Ihre Ballade Lost Without You schaffte es als erste Single einer Independent-Künstlerin seit Langem wieder mal in die Top 10 der britischen Charts. Ihre Stimme erinnert an Kate Bush oder Tori Amos.

Picture This: Entertainment wie bei Robbie Williams

Picture This kennt ihr nicht? Das Debütalbum der Band aus Irland ist erfolgreicher gestartet als damals das Debüt von U2! Die Band zählt in Irland zu den erfolgreichsten Acts und die Jungs schaffen es, die Arena in Dublin fünf Abende in Folge auszuverkaufen – mit jeweils 13.000 Fans!

Sam Fender live: kollektives Ausflippen

Mit dem Titel Play God hat sich Sam Fender einen Namen als Newcomer gemacht. Inzwischen ist er einer DER angesagtesten Sänger aus England. Und für manche ist er der neue Bruce Springsteen.

Dermot Kennedy: Die Wucht seiner Stimme haut einen um

Dermot Kennedy aus Irland hat noch nicht mal ein Album draußen, trotzdem können bei seinen ausverkauften Konzerten alle die Songs mitsingen. Und er wirkt, als könne er das alles selbst noch nicht fassen. Sein Hit: Power Over Me.

Declan J Donovan: Karrierestart durch Hochzeitssong

Für Declan J Donovan war Musik lange nur ein Hobby. Bis er bei der Hochzeit seines Bruders, statt eine Rede zu halten, einfach einen selbst geschriebenen Song spielt. Im Netz wird der Song Fallen So Young zum Hit. Inzwischen gehören Stars wie Rita Ora zu seinen Fans.

Dennis Lloyd: Mit „Nevermind“ zum Welthit

35 Songs! So viele hat Dennis Lloyd in dem einen Jahr geschrieben, in dem er sich nach Bangkok verdrückt hatte. Mit dabei sein Hit Nevermind und der perfekte Groove. Aber er hat auch ein echtes Faible für Cover, zum Beispiel von Britney Spears.

Justin Jesso: „Monsterstimme“ und Songschreiber für Stars

Seinen Durchbruch hatte er mit Stargazing. Den Song hat er für Star-DJ Kygo geschrieben. Tolle Stimme und ein Songwriter-Händchen für Hits – das ist schon mal die halbe Miete für eine Popkarriere. Justin Jesso hat beides erfolgreich eingesetzt. Erst Hits für andere Stars abliefern und dann selbst als Solokünstler durchstarten: mit seinem Song Getting Closer.

The Faim: Australische Härte mit Herz

Ob sie den Quintenzirkel runterbeten können oder beim Thema Frühromantik gut aufgepasst haben, wissen wir nicht. Fest steht: Im Musikunterricht haben sie sich kennengelernt – Josh Raven, Michael Bono und Stephen Beerken – an der Highschool in Perth, Australien.

Konzertplan: Wer spielt wann und wo?

Vom 11. Juni bis 7. Juli könnt ihr euch für Tickets bewerben. Wenn es mehr Ticketwünsche gibt als Tickets, entscheidet das Los, wer die Karten bekommt.

Donnerstag, 12.09.

18:30 Uhr Konzert Picture This Kurhaus

(und Video-Leinwand am Kurhaus)

20:00 Uhr Konzert SWR3 New Pop - Das Special Festspielhaus

(und Video-Leinwand am Kurhaus)

23:00 Uhr Konzert Declan J Donovan Theater

(und Video-Leinwand am Kurhaus)

Freitag, 13.09.

17:30 Uhr Konzert Dean Lewis Kurhaus

(und Video-Leinwand am Kurhaus)

19:00 Uhr Konzert Lewis Capaldi Festspielhaus

(und Video-Leinwand am Kurhaus)

21:00 Uhr Konzert Justin Jesso Theater

(und Video-Leinwand am Kurhaus)

23:00 Uhr Konzert Dennis Lloyd Kurhaus

(und Video-Leinwand am Kurhaus)

Samstag, 14.09.

14:00 Uhr Konzert Christopher Festspielhaus

(und Video-Leinwand am Kurhaus)

17:30 Uhr Konzert Dermot Kennedy Kurhaus

(und Video-Leinwand am Kurhaus)

19:00 Uhr Konzert The Faim Festspielhaus

(und Video-Leinwand am Kurhaus)

21:00 Uhr Konzert Freya Ridings Theater

(und Video-Leinwand am Kurhaus)

23:00 Uhr Konzert Sam Fender Kurhaus

(und Video-Leinwand am Kurhaus)

