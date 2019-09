Batman-Figuren hängen von der Decke, Stühle und Tische sind winzig, kaum jemand ist im Publikum. Der 07.07.1989. Das erste Konzert der Fantastischen Vier. Die Bühne besteht aus Europaletten. Plattenspieler, Kassettendeck, Mikrofone – die Band baut alles selbst auf. Was da passiert, „fanden die meisten sehr merkwürdig”, erinnert sich Smudo.

30 Jahre Fantas! Thomas D im SWR3-Interview: „Irgendwann, meine Damen und Herren, werden wir zu alt sein für den Scheiß.“ SWR3/Nils Dampz

Thomas D fühlt sich sehr groß – was an den sehr kleinen Tischen und Stühlen liegt. Dass ihre erste Konzertlocation ein ehemaliger Kindergarten ist, erfährt die Band erst Jahrzehnte später. Michi Beck spricht von einer Kackparty, And.Ypsilon fühlt sich bestärkt, das mit diesem Hiphop auf Deutsch weiter zu machen.

Video-Interview: Die vier Fantas – einzeln befragt!

Wie haben Thomas D, And.Ypsilon, Smudo und Michi Beck die wichtigsten Momente ihrer 30-jährigen Bandgeschichte ganz persönlich erlebt? SWR3 hat mit den VIER einzeln gesprochen. Über Band-Krisen, Papa-Probleme von Popstars, den Moment als sie im Kinderzimmer reich wurden, warum Metallica Weicheier sind und vor allem, wie sich die Band 30 Jahre TROY bleiben konnte:

„Was sind denn Metallica für Weicheier?“

Wenn es um das Lösen von bandinternen Problemen geht, seien die Fantas bspw. Metallica einiges voraus, sagt Smudo. „Was sind denn Metallica für Weicheier?“ Wenn die US-Metal-Band streite, „fängt der eine an zu heulen und der andere geht ein Jahr in Alkoholtherapie. Unsere Gesprächs- und Konfliktlösungs-Techniken sind deutlich besser.“



Bei den Fantas kennt jeder die Stärken und Schwächen der Kollegen, da müsse sich niemand mehr „aufbürsten”. Das sei ein wichtiger Grund, warum es die Band trotz teils schwieriger Zeiten seit 30 Jahren gebe.

Warum sich die Fantas seit 30 Jahren TROY sind

„Es ist sinnstiftend, was wir da machen, es gibt unserem Leben Inhalt”, sagt Thomas D. Das viele Geld sei aber auch ein Grund. Antrieb für Andreas „And.Ypsilon” Rieke seien die vielen Pionier-Projekte der Band. Den Tag am Meer virtuell erlebbar zu machen, darum geht es aktuell. Außerdem arbeiten die Fantas an ihrer ersten Stadiontour. Die Anerkennung der Pionier-Arbeit durch den Pioneer-of-Pop-Award freut die Band besonders. Denn Pioniere, „das sind wir”, grinst Thomas D.

Der SWR3 Pioneer of Pop wird im Rahmen von SWR3 New Pop Festival – Das Special am Donnerstag, den 12.9.2019 vergeben. Außer den Fantastischen Vier haben in den vergangenen Jahren Rea Garvey und Anastacia den Pioneer-Award bekommen. Der Preis ging auch schon an Marius Müller-Westernhagen, Herbert Grönemeyer, Lenny Kravitz, a-ha, Joe Cocker und viele mehr.

TV-Termine Die Show New Pop Festival – Das Special läuft im Fernsehen am Freitag, 20. September 2019 um 23:30 Uhr im Ersten. Guido Cantz moderiert die Show. Alle New-Pop-Sendetermine im Fernsehen und Radio findest du hier.

30 Jahre Die Fantastischen Vier, ein Jahr Feierei!

Das Band-Jubiläum wird ein ganzes Jahr lang gefeiert, SWR3 ist mit dabei!

Die wichtigsten Termine: